Calendario económico
Envíos de Bienes de Capital en EE.UU. no Relacionados con la Defensa excl. Aeronaves m/m (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)
|Baja
|0.7%
|1.1%
|
1.2%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.5%
|
0.7%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Envíos de Bienes de Capital no Relacionados con la Defensa excl. Aeronaves m/m muestra el cambio porcentual en las entregas de armas pequeñas, maquinaria y equipo agrícola, equipos de construcción, turbinas, generadores y otros equipos de transmisión de energía, equipos de computación y telecomunicaciones, camiones pesados, mobiliario para oficinas y empresas, así como materias primas médicas en el mes dado con respecto al anterior. Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Envíos de Bienes de Capital en EE.UU. no Relacionados con la Defensa excl. Aeronaves m/m (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
