Los Gastos de Construcción m/m reflejan los cambios en el valor total de las obras de construcción completadas en los Estados Unidos en el mes dado en comparación con el mes anterior.

La encuesta del índice incluye la construcción de nuevos edificios residenciales y no residenciales, así como la reconstrucción de edificios existentes en los sectores público y privado. El cálculo incluye el gasto en los siguientes tipos de proyectos:

Construcción de nuevos edificios y estructuras

Modificaciones, renovación, reconstrucción y reemplazos importantes (por ejemplo, el reemplazo completo de un tejado)

Instalación de sistemas de ingeniería (fontanería, electricidad, ascensores, aire acondicionado, etcétera)

Preparación del lugar y acondicionamiento del territorio (carreteras, estacionamientos, conexiones de servicios públicos, suministro de agua, muelles y embarcaderos, gasoductos, etcétera)

Instalación de grandes equipos industriales que no se encuentren alojados en los edificios, incluidos tanques de almacenamiento, sistemas de refrigeración, etcétera.

El cálculo tiene en cuenta el coste de los materiales de construcción y la mano de obra, el trabajo de arquitectura e ingeniería, los gastos generales, los intereses y los impuestos pagados durante los trabajos de construcción.

Los proyectos de construcción no incluyen el mantenimiento y la reparación de los edificios existentes, los costes de los equipos de producción y muebles, la perforación de pozos o la adquisición de terrenos.

El indicador tiene un impacto directo mínimo sobre las cotizaciones del dólar, debido a la alta volatilidad (cambios estacionales, influencia climática, etcétera). Los economistas lo utilizan para el pronóstico a corto plazo del PIB, ya que las inversiones en la construcción se incluyen en el cálculo del PIB.

Gráfico de los últimos valores: