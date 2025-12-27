Las Ventas de Viviendas de Segunda mano en EE.UU. m/m muestra el cambio en el número de viviendas secundarias en el mes dado en comparación con el anterior. El cálculo incluye solo las transacciones cerradas para la venta de viviendas unifamiliares, apartamentos, condominios y cooperativas existentes.

El informe es publicado por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de EE.UU. La versión detallada presenta tanto el número absoluto de unidades vendidas como una evaluación en términos monetarios (precios de venta promedio por regiones geográficas). Los datos se muestran para cuatro regiones: Nordeste, Medio Oeste, Sur y Oeste. El indicador está ajustado estacionalmente.

Una nota importante en la evaluación del informe: puesto que el informe solo muestra las transacciones "cerradas", en realidad incluye las ventas realizadas hace 6 a 8 semanas (tiempo necesario para formalizar una transacción de bienes raíces en los EE.UU.). Entonces el indicador caracteriza las condiciones existentes. Los analistas evalúan el índice para una muestra de gran tamaño (que abarca todo el territorio del país) y según la información sobre apartamentos proporcionada aparte de las casas unifamiliares, lo que le da una mayor objetividad a la valoración del mercado de la vivienda. El indicador caracteriza la solidez del mercado de la vivienda y su demanda agregada. También permite dar una perspectiva indirecta de la dinámica de venta de los productos relacionados, como seguros de vivienda o artículos para el hogar.

El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar estadounidense.

