El Índice de Consumo Personal Real (PCE) t/t muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios duraderos y no duraderos comprados por los consumidores estadounidenses durante el trimestre dado. Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Consumo Personal Real (PCE) Gastos t/t (Real Personal Consumption Expenditures (PCE) q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).