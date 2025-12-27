El producto interior bruto o PIB t/t refleja los cambios en el valor de mercado de los bienes y servicios producidos por la economía nacional, en el trimestre reportado comparado con el trimestre anterior. El PIB de los Estados Unidos se calcula usando el gasto como base. Por lo tanto, la fórmula de cálculo general es la suma de los siguientes componentes:

Gastos en consumo personal

Inversión bruta de capital (inversión en empresas privadas, por ejemplo, en equipos)

Gasto del gobierno (tanto consumo como inversión)

Exportaciones Netas (exportaciones menos importaciones. El valor puede ser negativo)

La Oficina de Análisis Económico de los EE.UU. valora los componentes del PIB basándose ​​en las encuestas realizadas a minoristas, fabricantes y empresas de construcción.

El PIB se basa en el valor monetario de los bienes, por lo que requiere un cierto ajuste en función de la inflación. Dependiendo de si se aplica el ajuste o no, el PIB puede ser real o nominal. El PIB nominal ignora la inflación y la deflación, es por eso resulta complicado medir un indicador basado en el valor nominal. El PIB real valora el efecto de la inflación y permite comparar de forma continua la actividad económica durante largos periodos (por ejemplo, mostrando el cambio del PIB en relación con el año o el trimestre anterior, en tanto por ciento). Para este propósito, el deflactor del PIB es incluido en la fórmula de cálculo.

El PIB se usa generalmente como un indicador del estado de la economía nacional y del estándar de la vida. Su crecimiento suele indicar el fortalecimiento de la economía, mientras que su caída señala el debilitamiento de la misma.

El impacto del PIB en las cotizaciones del dólar se relaciona con la inflación. A su vez, la relación entre el PIB y la inflación es muy delicada. En general, el crecimiento del PIB se relaciona principalmente con un aumento del gasto interno, lo que puede aumentar la inflación. Este crecimiento puede estimular la economía e impulsar las cotizaciones del dólar hacia arriba. Sin embargo, un crecimiento excesivo del PIB puede ser peligroso, pues el sobrecalentamiento inflacionario conduce a un debilitamiento de la economía. La mayoría de los economistas de hoy coinciden en que la economía puede ser segura y estable con un crecimiento del 2.5% - 3.5% anual del PIB.

Gráfico de los últimos valores: