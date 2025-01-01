La Declaración del FOMC se publica ocho veces al año. Contiene el resumen de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). La declaración resume la decisión de la Fed sobre la tasa de interés a corto plazo y los objetivos a cumplir en cuanto a política monetaria para alcanzar el nivel de inflación.

La declaración revela las principales razones por las cuales se ha tomado la decisión del FOMC. La declaración describe brevemente la situación económica y financiera en el país: las principales tendencias en el gasto del consumidor, el mercado laboral y las tasas de crecimiento del desempleo, las inversiones comerciales, el sentimiento empresarial y del consumidor. También describe brevemente el proceso inflacionario.

Después de la información general, en la declaración se exponen una breve perspectiva de la Reserva Federal y una estimación de las principales tasas económicas. De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el portavoz anuncia la decisión de la Fed sobre la tasa de interés y la política monetaria básica.

La declaración del FOMC es seguida de cerca por los analistas y participantes del mercado. Incluso si la reunión actual no ha provocado un cambio en las tasas de interés, los expertos tratan de encontrar pistas para el posterior desarrollo de la situación. Si la declaración sugiere tendencias hacia un cambio a corto plazo en la política financiera, esto puede derivar en la volatilidad a corto plazo de las cotizaciones del dólar. Las pistas sobre el posible aumento de las tasas de interés y el endurecimiento de la política monetaria pueden tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar. Por el contrario, la relajación de la política monetaria y la disminución de las tasas de interés, pueden debilitar el dólar estadounidense.