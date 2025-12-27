CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. m/m (United States New Home Sales m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Censo (Census Bureau)
Sector:
Vivienda
Media N/D -1.0%
20.5%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Indicador de Ventas de Viviendas Nuevas m/m refleja el cambio mensual en las ventas de las residencias construidas recientemente en los Estados Unidos en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El valor mide las nuevas ventas de casas unifamiliares. Los edificios de apartamentos están excluidos del cálculo. Tampoco se incluyen en el cálculo las casas construidas por los propietarios de las tierras y las casas construidas para el arrendamiento.

Los datos proporcionados por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de los EE.UU. se utilizan para el cálculo de los indicadores.

La Oficina del Censo determina la nueva venta de una vivienda como la aceptación de un depósito o la firma de un contrato, mientras que la casa puede encontrarse en cualquier etapa de construcción, en algunos casos incluso anterior a la emisión del permiso de construcción. El periodo comprendido entre la conclusión del contrato y el final de la transacción puede durar una media de 60 días. Con mucha frecuencia, una transacción de este tipo va acompañada de un préstamo hipotecario.

Las Ventas de Viviendas Nuevas se consideran un indicador avanzado comparado con las ventas de casas existentes.

Los economistas usan el indicador para evaluar el estado del mercado inmobiliario. El crecimiento en las ventas de vivienda nueva se indica la expansión del mercado inmobiliario y el crecimiento de la actividad económica nacional. Los propietarios de las organizaciones usan el indicador para predecir los volúmenes de los préstamos hipotecarios a corto plazo.

El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. m/m (United States New Home Sales m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
N/D
-1.0%
20.5%
ago 2025
20.5%
7.9%
-1.8%
jul 2025
-0.6%
-2.8%
4.1%
jun 2025
0.6%
-3.2%
-11.6%
may 2025
-13.7%
-9.0%
9.6%
abr 2025
10.9%
-12.3%
2.6%
mar 2025
7.4%
5.1%
3.1%
feb 2025
1.8%
0.0%
-6.9%
ene 2025
-10.5%
-6.6%
8.1%
dic 2024
3.6%
4.2%
9.6%
nov 2024
5.9%
-4.5%
-14.8%
oct 2024
-17.3%
3.1%
7.0%
sept 2024
4.1%
2.0%
-2.3%
ago 2024
-4.7%
1.4%
10.3%
jul 2024
10.6%
-7.3%
0.3%
jun 2024
-0.6%
10.7%
-14.9%
may 2024
-11.3%
1.3%
2.0%
abr 2024
-4.7%
-1.8%
5.4%
mar 2024
8.8%
1.5%
-5.1%
feb 2024
-0.3%
3.2%
1.7%
ene 2024
1.5%
1.5%
7.2%
dic 2023
8.0%
1.0%
-9.0%
nov 2023
-12.2%
-2.7%
-4.0%
oct 2023
-5.6%
4.0%
8.6%
sept 2023
12.3%
-1.7%
-8.2%
ago 2023
-8.7%
0.3%
8.0%
jul 2023
4.4%
0.2%
-2.8%
jun 2023
-2.5%
-0.7%
6.6%
may 2023
12.2%
0.5%
3.5%
abr 2023
4.1%
3.3%
4.0%
mar 2023
9.6%
-7.7%
-3.9%
feb 2023
1.1%
1.6%
1.8%
ene 2023
7.2%
2.5%
7.2%
dic 2022
2.3%
-11.7%
0.7%
nov 2022
5.8%
11.7%
8.2%
oct 2022
7.5%
-3.8%
-11.0%
sept 2022
-10.9%
12.1%
24.7%
ago 2022
28.8%
4.1%
-8.6%
jul 2022
-12.6%
-2.2%
-7.1%
jun 2022
-8.1%
-1.6%
6.3%
may 2022
10.7%
1.0%
-12.0%
abr 2022
-16.6%
-3.4%
-10.5%
mar 2022
-8.6%
0.5%
-1.2%
feb 2022
-2.0%
2.5%
-8.4%
ene 2022
-4.5%
-3.8%
12.0%
dic 2021
11.9%
1.4%
11.7%
nov 2021
12.4%
0.3%
-8.4%
oct 2021
0.4%
-2.3%
7.1%
sept 2021
14.0%
2.2%
-1.4%
ago 2021
4.5%
-1.1%
1.0%
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración