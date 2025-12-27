Calendario económico
El IPC no ajustado a variaciones estacionales m/m muestra el cambio porcentual mensual en los precios de la cesta de bienes y servicios del consumidor. El índice muestra el cambio en los precios desde la perspectiva del consumidor. El cálculo del índice no se ajusta estacionalmente, es decir, no muestra los cambios anuales ocurridos aproximadamente al mismo tiempo y de aproximadamente del mismo tamaño. Dichos ajustes pueden incluir los días festivos, el clima, los ciclos de producción, etcétera. El índice se calcula en comparación con los precios del periodo de referencia. El periodo de referencia en el cálculo del IPC es 1982. El índice de precios al consumidor caracteriza la dinámica de la inflación.
