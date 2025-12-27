La Adquisición Extranjera Neta de Obligaciones del Estado y Letras del Tesoro de TIC muestra la diferencia entre el número de valores a largo plazo comprados y vendidos por inversores privados extranjeros y agencias gubernamentales. Puesto que los valores más altos de lo esperado indican un ingreso de inversión esperado, estos se considerarán favorables para el dólar estadounidense, mientras que los valores más bajos de lo esperado se considerarán negativos.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Adquisición Extranjera Neta de Obligaciones del Estado y Letras del Tesoro en EE.UU. de TIC (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).