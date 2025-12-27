La Decisión sobre la Tasa de Interés de la Fed se toma ocho veces al año durante la votación entre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). La Reserva Federal de los Estados Unidos define las tasas de interés a corto plazo, que cobrará en créditos y préstamos a los bancos comerciales.

Es uno de los eventos más importantes según el impacto en los mercados financieros y las cotizaciones del dólar estadounidense. Las tasas de interés cambian en respuesta a los cambios en la situación económica mundial en el país. Pueden influir en las cotizaciones de forma inmediata, intensa y permanente.

El FOMC toma una decisión sobre las tasas de interés en función del nivel de inflación (que se mide de acuerdo con el índice de precios al consumidor y los gastos del consumidor), el nivel de empleo (basados ​​en la tasa de desempleo) y el PIB nacional. Cuando los indicadores mencionados mejoran, la Fed puede elevar las tasas. Y al contrario, si el crecimiento económico se ralentiza, la Fed puede reducir las tasas de interés para estimular el endeudamiento.

El objetivo del aumento de las tasas de la Fed es ajustar el nivel de inflación a un valor objetivo. El aumento en las tasas de interés puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar, mientras que la disminución puede verse como negativa para el dólar estadounidense. Si la tasa se mantiene sin cambios, los analistas valorarán el número de votos "a favor" y "en contra" y discutirán las declaraciones de los votantes después de que las actas de la reunión sean publicadas, para así pronosticar los resultados de la próxima reunión.

Gráfico de los últimos valores: