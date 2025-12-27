El Índice de Nuevos Pedidos de la Fed de Philadelphia muestra el cambio en el número de nuevos pedidos recibidos por los principales fabricantes en la región de la Fed de Philadelphia. La región incluye Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware, es decir, estados con alta actividad económica. Por lo tanto, este índice a menudo se correlaciona con el nacional.

El Índice de Nuevos Pedidos se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a las mayores compañías manufactureras de la región. Los líderes empresariales son encuestados para que evalúen si la situación en sus empresas ha mejorado, empeorado o permanecido inalterada. Aparte de los nuevos pedidos, la encuesta también incluye valoraciones sobre el número de pedidos por cumplir, los envíos, los tiempos de entrega, los inventarios, los precios recibidos, el número de empleados y las horas promedio trabajadas por semana. Asimismo, los encuestados valoran el nivel general de la actividad comercial en su sector. Se esperan respuestas en dos intervalos temporales: la evaluación del último mes y un pronóstico para los próximos seis meses.

El índice se calcula como la diferencia entre el porcentaje de las estimaciones positivas y el porcentaje de las negativas. Si el valor final del índice es positivo, esto indicará que los precios pagados por los fabricantes han aumentado de media en toda la región. Lecturas por debajo de cero indican un descenso en los precios pagados.

La región bajo la responsabilidad del Banco de la Reserva Federal de Philadelphia es una de las económicamente más activas del país, por lo que el índice de nuevos pedidos es frecuentemnte monitoreado por los analistas y se considera un indicador avanzado indirecto del estado de la economía de los EE.UU. El aumento en los nuevos pedidos puede ser un indicador avanzado de la producción en la región, ya que conlleva un aumento a corto plazo de la misma.

La dinámica del Índice de Nuevos Pedidos de la Fed de Philadelphia puede causar una volatilidad insignificante de las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: