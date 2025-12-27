CalendarioSecciones

Índice de Nuevos Pedidos del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Philadelphia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Banco de la Reserva Federal de Filadelfia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sector:
Negocios
Baja 5.0 4.6
-8.6
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Nuevos Pedidos de la Fed de Philadelphia muestra el cambio en el número de nuevos pedidos recibidos por los principales fabricantes en la región de la Fed de Philadelphia. La región incluye Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware, es decir, estados con alta actividad económica. Por lo tanto, este índice a menudo se correlaciona con el nacional.

El Índice de Nuevos Pedidos se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a las mayores compañías manufactureras de la región. Los líderes empresariales son encuestados para que evalúen si la situación en sus empresas ha mejorado, empeorado o permanecido inalterada. Aparte de los nuevos pedidos, la encuesta también incluye valoraciones sobre el número de pedidos por cumplir, los envíos, los tiempos de entrega, los inventarios, los precios recibidos, el número de empleados y las horas promedio trabajadas por semana. Asimismo, los encuestados valoran el nivel general de la actividad comercial en su sector. Se esperan respuestas en dos intervalos temporales: la evaluación del último mes y un pronóstico para los próximos seis meses.

El índice se calcula como la diferencia entre el porcentaje de las estimaciones positivas y el porcentaje de las negativas. Si el valor final del índice es positivo, esto indicará que los precios pagados por los fabricantes han aumentado de media en toda la región. Lecturas por debajo de cero indican un descenso en los precios pagados.

La región bajo la responsabilidad del Banco de la Reserva Federal de Philadelphia es una de las económicamente más activas del país, por lo que el índice de nuevos pedidos es frecuentemnte monitoreado por los analistas y se considera un indicador avanzado indirecto del estado de la economía de los EE.UU. El aumento en los nuevos pedidos puede ser un indicador avanzado de la producción en la región, ya que conlleva un aumento a corto plazo de la misma.

La dinámica del Índice de Nuevos Pedidos de la Fed de Philadelphia puede causar una volatilidad insignificante de las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Nuevos Pedidos del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Philadelphia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
5.0
4.6
-8.6
nov 2025
-8.6
3.5
18.2
oct 2025
18.2
3.9
12.4
sept 2025
12.4
5.6
-1.9
ago 2025
-1.9
14.2
18.4
jul 2025
18.4
10.7
2.3
jun 2025
2.3
11.7
7.5
may 2025
7.5
9.3
-34.2
abr 2025
-34.2
15.3
8.7
mar 2025
8.7
13.3
21.9
feb 2025
21.9
55.3
42.9
ene 2025
42.9
5.1
-3.6
dic 2024
-4.3
24.6
8.9
nov 2024
8.9
20.0
14.2
oct 2024
14.2
9.6
-1.5
sept 2024
-1.5
16.2
14.6
ago 2024
14.6
-7.2
20.7
jul 2024
20.7
-7.9
-2.2
jun 2024
-2.2
0.4
-7.9
may 2024
-7.9
1.5
12.2
abr 2024
12.2
-4.3
5.4
mar 2024
5.4
-5.8
-5.2
feb 2024
-5.2
-6.9
-17.9
ene 2024
-17.9
1.4
-22.1
dic 2023
-25.6
6.1
1.3
nov 2023
1.3
-2.9
4.4
oct 2023
4.4
2.9
-10.2
sept 2023
-10.2
0.1
16.0
ago 2023
16.0
-13.5
-15.9
jul 2023
-15.9
-10.0
-11.0
jun 2023
-11.0
-15.8
-8.9
may 2023
-8.9
-25.7
-22.7
abr 2023
-22.7
-21.2
-28.2
mar 2023
-28.2
-12.3
-13.6
feb 2023
-13.6
-18.4
-10.9
ene 2023
-10.9
-21.3
-22.3
dic 2022
-25.8
-16.1
-16.2
nov 2022
-16.2
-16.8
-15.9
oct 2022
-15.9
18.8
-17.6
sept 2022
-17.6
20.3
-5.1
ago 2022
-5.1
21.3
-24.8
jul 2022
-24.8
24.5
-12.4
jun 2022
-12.4
26.5
22.1
may 2022
22.1
26.7
17.8
abr 2022
17.8
27.0
25.8
mar 2022
25.8
26.8
14.2
feb 2022
14.2
27.3
17.9
ene 2022
17.9
25.1
13.7
dic 2021
13.7
25.5
47.4
nov 2021
47.4
23.1
30.8
1234
