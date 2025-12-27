CalendarioSecciones

Pedidos industriales en EE.UU. m/m (United States Factory Orders m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Censo (Census Bureau)
Sector:
Negocios
Media 1.3% 2.5%
-1.3%
-1.3%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
-1.2%
1.3%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El Indicador de Pedidos a Fábrica m/m muestra los cambios en el volumen de pedidos de bienes duraderos y no duraderos recibidos por empresas estadounidenses en un mes determinado en comparación con el mes anterior.

Todos los nuevos pedidos de productos manufacturados se incluyen en el cálculo. Aquí, una orden supone un mensaje que expresa la intención de comprar productos con entrega futura inmediata. Las estadísticas solo incluyen las órdenes confirmadas por documentos legales obligatorios (contratos, cartas, cheques, etcétera). Los pedidos cancelados no están incluidos en el informe.

Los datos para el procesamiento se obtienen a partir de una encuesta realizada a empresas industriales con entregas mensuales de 500 millones de dólares y más. Sin embargo, para que la representatividad de la muestra sea mayor, la encuesta también incluye empresas seleccionadas con sumo cuidado.

El indicador se incluye en el llamado informe M3, que caracteriza la actividad en el sector industrial de los Estados Unidos. Además del número de pedidos, se toma en cuenta la cantidad de existencias y la expedición de mercancías. El M3 se utiliza para predecir a corto plazo la actividad de la producción.

El crecimiento en el número de pedidos caracteriza de forma indirecta la demanda del consumidor de bienes manufacturados. Permite pronosticar un aumento en la actividad de producción en el futuro cercano. Esto puede afectar las cotizaciones del dólar positivamente.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pedidos industriales en EE.UU. m/m (United States Factory Orders m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
ago 2025
1.3%
2.5%
-1.3%
jul 2025
-1.3%
0.1%
-4.8%
jun 2025
-4.8%
3.6%
8.3%
may 2025
8.2%
-0.9%
-3.9%
abr 2025
-3.7%
1.7%
3.4%
mar 2025
4.3%
0.8%
0.5%
feb 2025
0.6%
-0.3%
1.8%
ene 2025
1.7%
0.0%
-0.6%
dic 2024
-0.9%
0.6%
-0.8%
nov 2024
-0.4%
0.4%
0.5%
oct 2024
0.2%
-0.7%
-0.2%
sept 2024
-0.5%
-0.1%
-0.8%
ago 2024
-0.2%
1.9%
4.9%
jul 2024
5.0%
-0.3%
-3.3%
jun 2024
-3.3%
0.8%
-0.5%
may 2024
-0.5%
0.8%
0.4%
abr 2024
0.7%
-1.2%
0.7%
mar 2024
1.6%
0.7%
1.2%
feb 2024
1.4%
0.5%
-3.8%
ene 2024
-3.6%
0.9%
-0.3%
dic 2023
0.2%
-0.4%
2.6%
nov 2023
2.6%
-3.4%
oct 2023
-3.6%
0.0%
2.8%
sept 2023
2.8%
0.0%
1.0%
ago 2023
1.2%
0.0%
-2.1%
jul 2023
-2.1%
0.1%
2.3%
jun 2023
2.3%
0.0%
0.4%
may 2023
0.3%
0.0%
0.3%
abr 2023
0.4%
0.0%
0.6%
mar 2023
0.9%
0.0%
-1.1%
feb 2023
-0.7%
0.0%
-2.1%
ene 2023
-1.6%
0.0%
1.7%
dic 2022
1.8%
-0.1%
-1.9%
nov 2022
-1.8%
-0.1%
0.4%
oct 2022
1.0%
0.0%
0.3%
sept 2022
0.3%
0.0%
0.2%
ago 2022
0.0%
0.1%
-1.0%
jul 2022
-1.0%
0.1%
1.8%
jun 2022
2.0%
0.1%
1.8%
may 2022
1.6%
0.1%
0.7%
abr 2022
0.3%
0.0%
1.8%
mar 2022
2.2%
-0.1%
0.1%
feb 2022
-0.5%
-0.2%
1.5%
ene 2022
1.4%
-0.3%
0.7%
dic 2021
-0.4%
-0.6%
1.8%
nov 2021
1.6%
-0.9%
1.2%
oct 2021
1.0%
0.4%
0.2%
sept 2021
0.2%
0.8%
1.2%
ago 2021
1.2%
1.3%
0.4%
jul 2021
0.4%
1.4%
1.5%
