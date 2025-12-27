Calendario económico
Pedidos industriales en EE.UU. m/m (United States Factory Orders m/m)
|Media
|1.3%
|2.5%
|
-1.3%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-1.2%
|
1.3%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Indicador de Pedidos a Fábrica m/m muestra los cambios en el volumen de pedidos de bienes duraderos y no duraderos recibidos por empresas estadounidenses en un mes determinado en comparación con el mes anterior.
Todos los nuevos pedidos de productos manufacturados se incluyen en el cálculo. Aquí, una orden supone un mensaje que expresa la intención de comprar productos con entrega futura inmediata. Las estadísticas solo incluyen las órdenes confirmadas por documentos legales obligatorios (contratos, cartas, cheques, etcétera). Los pedidos cancelados no están incluidos en el informe.
Los datos para el procesamiento se obtienen a partir de una encuesta realizada a empresas industriales con entregas mensuales de 500 millones de dólares y más. Sin embargo, para que la representatividad de la muestra sea mayor, la encuesta también incluye empresas seleccionadas con sumo cuidado.
El indicador se incluye en el llamado informe M3, que caracteriza la actividad en el sector industrial de los Estados Unidos. Además del número de pedidos, se toma en cuenta la cantidad de existencias y la expedición de mercancías. El M3 se utiliza para predecir a corto plazo la actividad de la producción.
El crecimiento en el número de pedidos caracteriza de forma indirecta la demanda del consumidor de bienes manufacturados. Permite pronosticar un aumento en la actividad de producción en el futuro cercano. Esto puede afectar las cotizaciones del dólar positivamente.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pedidos industriales en EE.UU. m/m (United States Factory Orders m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
