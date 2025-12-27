CalendarioSecciones

Previsión de la inflación en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Inflation Expectations)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Universidad de Michigan (University of Michigan)
Sector:
Precios
Media 4.2% 4.1%
4.1%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
4.3%
4.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

La Previsión de la inflación en EE.UU. de la Universidad de Michigan muestra cómo los consumidores estadounidenses valoran la posibilidad del crecimiento en los precios de los bienes y servicios para los próximos 12 meses. El índice se calcula mensualmente a partir de los datos recopilados de una encuesta telefónica realizada a al menos 500 hogares estadounidenses. El cuestionario incluye más de 50 preguntas sobre tres amplias áreas del sentimiento del consumidor: finanzas personales, condiciones comerciales y poder adquisitivo.

Las expectativas de inflación se basan en cómo los encuestados responden a las siguientes preguntas:

  • ¿Cree usted que los precios en general pueden subir, bajar o permanecer sin cambios en los próximos 12 meses?
  • ¿Qué porcentaje de crecimiento/caída espera en los próximos 12 meses?

Asimismo, los consumidores pronostican sus ingresos reales para el mismo periodo.

La Previsión de Inflación de la Universidad de Michigan permite evaluar qué dinámica esperan los consumidores y cómo podrían estos gastar el dinero en el futuro. El índice generalmente se correlaciona bien con otros índices que caracterizan la inflación (el IPC, etcétera). El cuestionario abarca la vida cotidiana en el país, con la excepción de Alaska y Hawai. Es por ello que el índice se considera indicador avanzado representativo de la inflación y la actividad del consumidor.

Lecturas más bajas indican que los consumidores no esperan que los precios suban. Y al contrario, el crecimiento del índice sugiere que los hogares están listos para el aumento de precios. El crecimiento del índice de Previsión de Inflación de la Universidad de Michigan normalmente se ve como un factor positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Previsión de la inflación en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Inflation Expectations)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
4.2%
4.1%
4.1%
dic 2025 prelim.
4.1%
3.9%
4.5%
nov 2025
4.5%
4.7%
4.7%
nov 2025 prelim.
4.7%
5.3%
4.6%
oct 2025
4.6%
4.6%
4.6%
oct 2025 prelim.
4.6%
4.8%
4.7%
sept 2025
4.7%
4.8%
4.8%
sept 2025 prelim.
4.8%
4.1%
4.8%
ago 2025
4.8%
4.9%
4.9%
ago 2025 prelim.
4.9%
4.5%
4.5%
jul 2025
4.5%
4.4%
4.4%
jul 2025 prelim.
4.4%
5.7%
5.0%
jun 2025
5.0%
5.1%
5.1%
jun 2025 prelim.
5.1%
7.6%
6.6%
may 2025
6.6%
7.3%
7.3%
may 2025 prelim.
7.3%
7.7%
6.5%
abr 2025
6.5%
6.7%
6.7%
abr 2025 prelim.
6.7%
5.4%
5.0%
mar 2025
5.0%
4.9%
4.9%
mar 2025 prelim.
4.9%
4.3%
4.3%
feb 2025
4.3%
4.3%
4.3%
feb 2025 prelim.
4.3%
3.0%
3.3%
ene 2025
3.3%
3.3%
3.3%
ene 2025 prelim.
3.3%
2.6%
2.8%
dic 2024
2.8%
2.9%
2.9%
dic 2024 prelim.
2.9%
2.4%
2.6%
nov 2024
2.6%
2.6%
2.6%
nov 2024 prelim.
2.6%
2.7%
2.7%
oct 2024
2.7%
2.9%
2.9%
oct 2024 prelim.
2.9%
2.7%
2.7%
sept 2024
2.7%
2.7%
2.7%
sept 2024 prelim.
2.7%
2.8%
2.8%
ago 2024
2.8%
2.9%
2.9%
ago 2024 prelim.
2.9%
2.7%
2.9%
jul 2024
2.9%
2.9%
2.9%
jul 2024 prelim.
2.9%
2.5%
3.0%
jun 2024
3.0%
3.3%
3.3%
jun 2024 prelim.
3.3%
2.8%
3.3%
may 2024
3.3%
3.5%
3.5%
may 2024 prelim.
3.5%
3.0%
3.2%
abr 2024
3.2%
3.1%
abr 2024 prelim.
3.1%
3.1%
2.9%
mar 2024
2.9%
3.0%
mar 2024 prelim.
3.0%
2.4%
3.0%
feb 2024
3.0%
3.0%
feb 2024 prelim.
3.0%
3.0%
2.9%
ene 2024
2.9%
2.9%
ene 2024 prelim.
2.9%
1.9%
3.1%
dic 2023
3.1%
3.1%
dic 2023 prelim.
3.1%
4.4%
4.5%
12345678
