Calendario económico
Previsión de la inflación en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Inflation Expectations)
|Media
|4.2%
|4.1%
|
4.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|4.3%
|
4.2%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Previsión de la inflación en EE.UU. de la Universidad de Michigan muestra cómo los consumidores estadounidenses valoran la posibilidad del crecimiento en los precios de los bienes y servicios para los próximos 12 meses. El índice se calcula mensualmente a partir de los datos recopilados de una encuesta telefónica realizada a al menos 500 hogares estadounidenses. El cuestionario incluye más de 50 preguntas sobre tres amplias áreas del sentimiento del consumidor: finanzas personales, condiciones comerciales y poder adquisitivo.
Las expectativas de inflación se basan en cómo los encuestados responden a las siguientes preguntas:
- ¿Cree usted que los precios en general pueden subir, bajar o permanecer sin cambios en los próximos 12 meses?
- ¿Qué porcentaje de crecimiento/caída espera en los próximos 12 meses?
Asimismo, los consumidores pronostican sus ingresos reales para el mismo periodo.
La Previsión de Inflación de la Universidad de Michigan permite evaluar qué dinámica esperan los consumidores y cómo podrían estos gastar el dinero en el futuro. El índice generalmente se correlaciona bien con otros índices que caracterizan la inflación (el IPC, etcétera). El cuestionario abarca la vida cotidiana en el país, con la excepción de Alaska y Hawai. Es por ello que el índice se considera indicador avanzado representativo de la inflación y la actividad del consumidor.
Lecturas más bajas indican que los consumidores no esperan que los precios suban. Y al contrario, el crecimiento del índice sugiere que los hogares están listos para el aumento de precios. El crecimiento del índice de Previsión de Inflación de la Universidad de Michigan normalmente se ve como un factor positivo para el dólar estadounidense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Previsión de la inflación en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Inflation Expectations)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress