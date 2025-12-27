La Previsión de la inflación en EE.UU. de la Universidad de Michigan muestra cómo los consumidores estadounidenses valoran la posibilidad del crecimiento en los precios de los bienes y servicios para los próximos 12 meses. El índice se calcula mensualmente a partir de los datos recopilados de una encuesta telefónica realizada a al menos 500 hogares estadounidenses. El cuestionario incluye más de 50 preguntas sobre tres amplias áreas del sentimiento del consumidor: finanzas personales, condiciones comerciales y poder adquisitivo.

Las expectativas de inflación se basan en cómo los encuestados responden a las siguientes preguntas:

¿Cree usted que los precios en general pueden subir, bajar o permanecer sin cambios en los próximos 12 meses?

¿Qué porcentaje de crecimiento/caída espera en los próximos 12 meses?

Asimismo, los consumidores pronostican sus ingresos reales para el mismo periodo.

La Previsión de Inflación de la Universidad de Michigan permite evaluar qué dinámica esperan los consumidores y cómo podrían estos gastar el dinero en el futuro. El índice generalmente se correlaciona bien con otros índices que caracterizan la inflación (el IPC, etcétera). El cuestionario abarca la vida cotidiana en el país, con la excepción de Alaska y Hawai. Es por ello que el índice se considera indicador avanzado representativo de la inflación y la actividad del consumidor.

Lecturas más bajas indican que los consumidores no esperan que los precios suban. Y al contrario, el crecimiento del índice sugiere que los hogares están listos para el aumento de precios. El crecimiento del índice de Previsión de Inflación de la Universidad de Michigan normalmente se ve como un factor positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: