Número de Despidos en los EE.UU. de Challenger (Challenger United Sates Job Cuts)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Challenger, Gray & Christmas
Sector:
Laboral
Baja N/D
153.074 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Número de Despidos de Challenger muestra el número total de despidos reportados por los empleadores durante el mes dado. El indicador permite valorar la situación del mercado laboral. Un valor por encima de lo esperado se considera negativo para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera positivo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Número de Despidos en los EE.UU. de Challenger (Challenger United Sates Job Cuts)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
153.074 K
oct 2025
153.074 K
54.064 K
sept 2025
54.064 K
85.979 K
ago 2025
85.979 K
62.075 K
jul 2025
62.075 K
47.999 K
jun 2025
47.999 K
93.816 K
may 2025
93.816 K
105.441 K
abr 2025
105.441 K
275.240 K
mar 2025
275.240 K
172.017 K
feb 2025
172.017 K
49.795 K
ene 2025
49.795 K
38.792 K
dic 2024
38.792 K
57.727 K
nov 2024
57.727 K
55.597 K
oct 2024
55.597 K
72.821 K
sept 2024
72.821 K
75.891 K
ago 2024
75.891 K
25.885 K
jul 2024
25.885 K
48.786 K
jun 2024
48.786 K
63.816 K
may 2024
63.816 K
64.789 K
abr 2024
64.789 K
90.309 K
mar 2024
90.309 K
84.638 K
feb 2024
84.638 K
82.307 K
ene 2024
82.307 K
34.817 K
dic 2023
34.817 K
45.510 K
nov 2023
45.510 K
36.836 K
oct 2023
36.836 K
47.457 K
sept 2023
47.457 K
75.151 K
ago 2023
75.151 K
23.697 K
jul 2023
23.697 K
40.709 K
jun 2023
40.709 K
80.089 K
may 2023
80.089 K
66.995 K
abr 2023
66.995 K
89.703 K
mar 2023
89.703 K
77.770 K
feb 2023
77.770 K
102.943 K
ene 2023
102.943 K
43.651 K
dic 2022
43.651 K
76.835 K
nov 2022
76.835 K
33.843 K
oct 2022
33.843 K
29.989 K
sept 2022
29.989 K
20.485 K
ago 2022
20.485 K
25.810 K
jul 2022
25.810 K
32.517 K
jun 2022
32.517 K
20.712 K
may 2022
20.712 K
24.286 K
abr 2022
24.286 K
21.387 K
mar 2022
21.387 K
15.245 K
feb 2022
15.245 K
19.064 K
ene 2022
19.064 K
19.052 K
dic 2021
19.052 K
14.875 K
nov 2021
14.875 K
22.822 K
oct 2021
22.822 K
17.895 K
