Índice Básico de Precios del PCE en EE.UU. m/m (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis)
Sector:
Precios
Alta N/D 0.2%
0.2%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Índice Básico de Precios del PCE m/m muestra los cambios en los precios de una cesta fija de bienes de consumo y servicios comprados por los residentes de los EE.UU. en el mes reportado en comparación con el mes anterior. Este indicador también se conoce como "deflactor PCE". Tiene en cuenta los gastos reales e imputados de los hogares en bienes duraderos y no duraderos. Los precios de los alimentos y la energía están excluidos del cálculo del índice básico, debido a su alta volatilidad.

El índice está referenciado sobre una base de 2009.

El índice PCE se incluye en la medición de la inflación de los EE. UU., ya que su crecimiento viene usalmente acompañado por el incremento del precio de los bienes y servicios.

En comparación con el otro indicador de precios al consumidor de los EE.UU., el IPC, la Reserva Federal de los EE.UU. prefiere usar el PCE para analizar las condiciones económicas. Se debe a que la fórmula de cálculo del PCE permite explicar la influencia de los cambios a corto plazo en el comportamiento del consumidor y el ajuste de la cesta, mientras que los componentes de la cesta de consumo y sus pesosCPI en el cálculo son revisados solo cada dos años. Por lo tanto, el PCE proporciona un indicador de inflación más completo.

El crecimiento del índice puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Básico de Precios del PCE en EE.UU. m/m (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
0.2%
0.2%
sept 2025
0.2%
0.2%
ago 2025
0.2%
0.2%
0.2%
jul 2025
0.3%
0.2%
0.3%
jun 2025
0.3%
0.4%
0.2%
may 2025
0.2%
0.3%
0.1%
abr 2025
0.1%
0.1%
0.1%
mar 2025
0.0%
0.2%
0.5%
feb 2025
0.4%
0.2%
0.3%
ene 2025
0.3%
0.2%
0.2%
dic 2024
0.2%
0.2%
0.1%
nov 2024
0.1%
0.2%
0.3%
oct 2024
0.3%
0.2%
0.3%
sept 2024
0.3%
0.2%
0.2%
ago 2024
0.1%
0.2%
0.2%
jul 2024
0.2%
0.1%
0.2%
jun 2024
0.2%
0.0%
0.1%
may 2024
0.1%
0.1%
0.3%
abr 2024
0.2%
0.2%
0.3%
mar 2024
0.3%
0.2%
0.3%
feb 2024
0.3%
0.9%
0.5%
ene 2024
0.4%
0.1%
dic 2023
0.2%
0.1%
nov 2023
0.1%
0.1%
0.1%
oct 2023
0.2%
0.7%
0.4%
sept 2023
0.3%
-0.4%
0.1%
ago 2023
0.1%
0.3%
0.2%
jul 2023
0.2%
0.4%
0.2%
jun 2023
0.2%
0.4%
0.3%
may 2023
0.3%
0.4%
0.4%
abr 2023
0.4%
0.4%
0.3%
mar 2023
0.3%
0.4%
0.3%
feb 2023
0.3%
0.4%
0.5%
ene 2023
0.6%
0.4%
0.4%
dic 2022
0.3%
0.4%
0.2%
nov 2022
0.2%
0.4%
0.3%
oct 2022
0.2%
0.4%
0.5%
sept 2022
0.5%
0.4%
0.5%
ago 2022
0.6%
0.4%
0.0%
jul 2022
0.1%
0.4%
0.6%
jun 2022
0.6%
0.4%
0.3%
may 2022
0.3%
0.4%
0.3%
abr 2022
0.3%
0.4%
0.3%
mar 2022
0.3%
0.4%
0.3%
feb 2022
0.4%
0.4%
0.5%
ene 2022
0.5%
0.4%
0.5%
dic 2021
0.5%
0.4%
0.5%
nov 2021
0.5%
0.4%
0.5%
oct 2021
0.4%
0.4%
0.2%
sept 2021
0.2%
0.4%
0.3%
12345
