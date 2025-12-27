El Índice de Precios de Viviendas mide el cambio promedio en el valor de las viviendas unifamiliares en los EE. UU. Si los precios en el mercado de la vivienda son altos, este hecho puede fortalecer la confianza del consumidor y conducir a un aumento en el gasto del consumidor, que a su vez puede conllevar un aumento en el desarrollo económico y la inflación. Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Vivienda (HPI) de los EE.UU. (United States House Price Index (HPI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).