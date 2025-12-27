CalendarioSecciones

Índice de Precios de Vivienda (HPI) de los EE.UU. (United States House Price Index (HPI))

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (Federal Housing Finance Agency)
Sector:
Vivienda
Baja 435.4 435.9
435.6
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
436.1
435.4
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El Índice de Precios de Viviendas mide el cambio promedio en el valor de las viviendas unifamiliares en los EE. UU. Si los precios en el mercado de la vivienda son altos, este hecho puede fortalecer la confianza del consumidor y conducir a un aumento en el gasto del consumidor, que a su vez puede conllevar un aumento en el desarrollo económico y la inflación. Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
435.4
435.9
435.6
ago 2025
435.3
432.9
433.6
jul 2025
433.4
434.3
433.9
jun 2025
433.8
435.7
434.6
may 2025
434.4
432.4
435.1
abr 2025
434.9
438.6
436.7
mar 2025
436.6
436.8
436.8
feb 2025
437.3
438.6
436.7
ene 2025
436.5
437.7
435.8
dic 2024
436.1
435.1
434.3
nov 2024
433.4
433.4
432.3
oct 2024
432.3
430.7
430.6
sept 2024
430.3
428.8
427.4
ago 2024
427.0
428.1
425.8
jul 2024
425.2
428.5
424.7
jun 2024
424.5
428.3
424.8
may 2024
424.6
427.7
424.7
abr 2024
424.3
427.1
423.3
mar 2024
423.4
423.8
423.0
feb 2024
423.0
417.5
417.8
ene 2024
417.5
418.6
417.8
dic 2023
417.9
418.5
417.4
nov 2023
417.4
418.6
416.1
oct 2023
416.3
417.4
414.9
sept 2023
414.8
414.7
412.3
ago 2023
411.8
413.6
409.4
jul 2023
409.5
409.8
406.1
jun 2023
405.8
404.1
may 2023
404.1
404.6
401.2
abr 2023
401.2
402.1
398.3
mar 2023
398.0
393.0
395.5
feb 2023
394.8
396.9
393.0
ene 2023
393.2
391.7
392.4
dic 2022
392.1
388.6
392.4
nov 2022
392.3
391.7
392.8
oct 2022
392.7
395.4
392.7
sept 2022
392.3
391.0
392.0
ago 2022
392.0
392.6
394.6
jul 2022
395.2
400.0
397.6
jun 2022
398.0
400.7
397.6
may 2022
398.1
395.1
392.7
abr 2022
392.9
388.7
386.8
mar 2022
386.5
383.6
381.0
feb 2022
381.4
375.5
373.7
ene 2022
373.3
369.4
367.6
dic 2021
367.2
364.6
362.8
nov 2021
362.4
360.5
358.4
oct 2021
358.3
356.0
354.4
sept 2021
354.6
353.8
351.5
ago 2021
351.7
350.5
348.2
