Calendario económico
Exportaciones de los EE.UU. (United States Imports)
|Media
|$342.133 B
|
$340.185 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
$342.133 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Importaciones de los EE.UU. muestran el valor de los bienes y servicios importados al país desde el extranjero, disponibles de inmediato en las redes de consumo, almacenes y zonas de comercio exterior. Normalmente, el indicador abarca los precios de los bienes según lo estimado por el Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos. Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Exportaciones de los EE.UU. (United States Imports)".
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress