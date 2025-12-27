La Perspectiva de las Condiciones Empresariales de la Fed de Philadelphia caracteriza las expectativas sobre las condiciones comerciales en el sector manufacturero en la zona de la Reserva Federal de Philadelphia para los próximos seis meses. Esta región incluye Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware.

El valor pronosticado se calcula a partir de una encuesta realizada a las empresas industriales líderes en la región. Además de la evaluación general de las condiciones comerciales en la industria, a los líderes empresariales se les pide que valoren si la situación en sus empresas mejorará o empeorará o se mantendrá sin cambios. En particular, los encuestados responden sobre los nuevos pedidos, los envíos, los pedidos por cumplir, los tiempos de entrega de los proveedores, los inventarios, los precios pagados, los precios recibidos, el número de empleados y las horas promedio trabajadas por semana.

La región bajo la responsabilidad del Banco de la Reserva Federal de Philadelphia es una de las económicamente más activas del país, por eso su índice de condiciones comerciales a menudo es monitoreado por los analistas. El sector manufacturero generalmente muestra una naturaleza cíclica más vívida y muestra los cambios actuales antes que la economía en general. De esta forma, las expectativas de los participantes de este mercado sirven como indicador avanzado de la salud económica de los EE.UU.

El índice se calcula como la diferencia entre el porcentaje de los pronósticos positivos y el porcentaje de los negativos. Si el valor final del índice es positivo, significa que las expectativas sobre la situación comercial en la región han mejorado. Las lecturas por debajo de cero indican un empeoramiento del sentimiento empresarial en el sector manufacturero de la economía.

Sin embargo, las perspectivas comerciales de la Reserva Federal de Philadelphia rara vez conllevan la volatilidad de las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: