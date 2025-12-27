Calendario económico
Índice de Condiciones Empresariales del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Philadelphia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)
|Baja
|41.6
|36.2
|
49.6
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Perspectiva de las Condiciones Empresariales de la Fed de Philadelphia caracteriza las expectativas sobre las condiciones comerciales en el sector manufacturero en la zona de la Reserva Federal de Philadelphia para los próximos seis meses. Esta región incluye Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware.
El valor pronosticado se calcula a partir de una encuesta realizada a las empresas industriales líderes en la región. Además de la evaluación general de las condiciones comerciales en la industria, a los líderes empresariales se les pide que valoren si la situación en sus empresas mejorará o empeorará o se mantendrá sin cambios. En particular, los encuestados responden sobre los nuevos pedidos, los envíos, los pedidos por cumplir, los tiempos de entrega de los proveedores, los inventarios, los precios pagados, los precios recibidos, el número de empleados y las horas promedio trabajadas por semana.
La región bajo la responsabilidad del Banco de la Reserva Federal de Philadelphia es una de las económicamente más activas del país, por eso su índice de condiciones comerciales a menudo es monitoreado por los analistas. El sector manufacturero generalmente muestra una naturaleza cíclica más vívida y muestra los cambios actuales antes que la economía en general. De esta forma, las expectativas de los participantes de este mercado sirven como indicador avanzado de la salud económica de los EE.UU.
El índice se calcula como la diferencia entre el porcentaje de los pronósticos positivos y el porcentaje de los negativos. Si el valor final del índice es positivo, significa que las expectativas sobre la situación comercial en la región han mejorado. Las lecturas por debajo de cero indican un empeoramiento del sentimiento empresarial en el sector manufacturero de la economía.
Sin embargo, las perspectivas comerciales de la Reserva Federal de Philadelphia rara vez conllevan la volatilidad de las cotizaciones del dólar.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Condiciones Empresariales del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Philadelphia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress