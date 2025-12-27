Calendario económico
Expectativas del consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Consumer Expectations)
|Media
|54.6
|55.0
|
55.0
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|52.6
|
54.6
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Expectativas del Consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan muestran cómo los consumidores estadounidenses valoran sus perspectivas financieras y económicas para los próximos 12 meses. El índice se calcula mensualmente con la ayuda de una encuesta telefónica realizada a un mínimo de 500 hogares estadounidenses. La Universidad de Michigan calcula así cinco índices diferentes, incluido este.
Los encuestados emiten su opinión sobre las siguientes cuestiones:
- Si las condiciones financieras de sus familias han mejorado o empeorado desde hace un año
- Si esperan que las condiciones financieras de su familia mejoren o empeoren dentro de un año
- Si esperan estabilidad o crecimiento del desempleo o una depresión.
Las respuestas a estas preguntas se calculan de la forma que sigue: el porcentaje de valores negativos se resta del porcentaje de valores positivos, y al valor resultante se le añade 100. Los valores resultantes se suman y se dividen por 4.1134 (el valor de referencia), después de lo cual se añade 2 (la constante de corrección para la composición de muestra) a la figura resultante.
El índice de Expectativas del Consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan permite valorar cómo planifican su vida para los próximos años los hogares de EE.UU. La Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de los EE.UU lo incluye en el índice de indicadores principales, lo cual confirma la representatividad e importancia del índice.
Las lecturas bajas pueden ser consecuencia de las actuales condiciones desfavorables y también predecir un declive en la futura actividad de los consumidores: las personas pueden comenzar a gastar menos y ahorrar más, retirando así el dinero de la economía activa. Las lecturas altas indican que los ciudadanos confían en la salud de la economía, y sugieren que se preservará la actividad del consumidor. Este hecho puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar estadounidenses.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Expectativas del consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Consumer Expectations)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress