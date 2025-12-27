Las Expectativas del Consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan muestran cómo los consumidores estadounidenses valoran sus perspectivas financieras y económicas para los próximos 12 meses. El índice se calcula mensualmente con la ayuda de una encuesta telefónica realizada a un mínimo de 500 hogares estadounidenses. La Universidad de Michigan calcula así cinco índices diferentes, incluido este.

Los encuestados emiten su opinión sobre las siguientes cuestiones:

Si las condiciones financieras de sus familias han mejorado o empeorado desde hace un año

Si esperan que las condiciones financieras de su familia mejoren o empeoren dentro de un año

Si esperan estabilidad o crecimiento del desempleo o una depresión.

Las respuestas a estas preguntas se calculan de la forma que sigue: el porcentaje de valores negativos se resta del porcentaje de valores positivos, y al valor resultante se le añade 100. Los valores resultantes se suman y se dividen por 4.1134 (el valor de referencia), después de lo cual se añade 2 (la constante de corrección para la composición de muestra) a la figura resultante.

El índice de Expectativas del Consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan permite valorar cómo planifican su vida para los próximos años los hogares de EE.UU. La Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de los EE.UU lo incluye en el índice de indicadores principales, lo cual confirma la representatividad e importancia del índice.

Las lecturas bajas pueden ser consecuencia de las actuales condiciones desfavorables y también predecir un declive en la futura actividad de los consumidores: las personas pueden comenzar a gastar menos y ahorrar más, retirando así el dinero de la economía activa. Las lecturas altas indican que los ciudadanos confían en la salud de la economía, y sugieren que se preservará la actividad del consumidor. Este hecho puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar estadounidenses.

Gráfico de los últimos valores: