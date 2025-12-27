Los Salarios de Empleo t/t muestran el cambio en los salarios básicos de los empleados de EE.UU. en el trimestre reportado en comparación con el anterior. El indicador no incluye pagos adicionales. El índice se calcula usando varias encuestas realizadas a empleadores en el último mes de cada trimestre.

El índice no incluye los salarios del gobierno federal, el personal militar, los trabajadores agrícolas, los voluntarios y otros trabajadores no remunerados, los empleados de hogares privados y los individuos que trabajan por cuenta propia. El índice se calcula por separado para diferentes sectores (se utiliza la clasificación NAICS).

Junto con los beneficios de empleo, este indicador se incluye en el cálculo del Índice de Costes de Empleo. Los datos se recopilan a partir de una encuesta realizada a los empleadores. Se tienen en cuenta los siguientes componentes de los salarios:

Una parte obligatoria de los salarios que incluye comisiones, bonificaciones para alimentación, pago por tarifa

Subsidios de coste de la vida

Pagos por trabajo de riesgo

Pagos de ingresos diferidos

Otros pagos

Los pagos básicos no incluyen pagos únicos, alimentos o alojamiento gratuitos o parcialmente gratuitos, pagos realizados por terceros y pagos de permanencia.

Generalmente, el incremento de los salarios de empleo implica un aumento en los precios finales de los productos fabricados en el país y, por lo tanto, puede afectar la inflación. El crecimiento de la inflación, a su vez, se considera positivo para las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: