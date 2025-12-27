CalendarioSecciones

Nivel de salarios en EE.UU. t/t (United States Employment Wages q/q)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)
Sector:
Laboral
Baja 0.8% 0.9%
1.0%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
0.8%
0.8%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Los Salarios de Empleo t/t muestran el cambio en los salarios básicos de los empleados de EE.UU. en el trimestre reportado en comparación con el anterior. El indicador no incluye pagos adicionales. El índice se calcula usando varias encuestas realizadas a empleadores en el último mes de cada trimestre.

El índice no incluye los salarios del gobierno federal, el personal militar, los trabajadores agrícolas, los voluntarios y otros trabajadores no remunerados, los empleados de hogares privados y los individuos que trabajan por cuenta propia. El índice se calcula por separado para diferentes sectores (se utiliza la clasificación NAICS).

Junto con los beneficios de empleo, este indicador se incluye en el cálculo del Índice de Costes de Empleo. Los datos se recopilan a partir de una encuesta realizada a los empleadores. Se tienen en cuenta los siguientes componentes de los salarios:

  • Una parte obligatoria de los salarios que incluye comisiones, bonificaciones para alimentación, pago por tarifa
  • Subsidios de coste de la vida
  • Pagos por trabajo de riesgo
  • Pagos de ingresos diferidos
  • Otros pagos

Los pagos básicos no incluyen pagos únicos, alimentos o alojamiento gratuitos o parcialmente gratuitos, pagos realizados por terceros y pagos de permanencia.

Generalmente, el incremento de los salarios de empleo implica un aumento en los precios finales de los productos fabricados en el país y, por lo tanto, puede afectar la inflación. El crecimiento de la inflación, a su vez, se considera positivo para las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Nivel de salarios en EE.UU. t/t (United States Employment Wages q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
3 T 2025
0.8%
0.9%
1.0%
2 T 2025
1.0%
0.7%
0.8%
1 T 2025
0.8%
0.9%
1.0%
4 T 2024
0.9%
0.7%
0.8%
3 T 2024
0.8%
1.0%
0.9%
2 T 2024
0.9%
1.1%
1.1%
1 T 2024
1.1%
1.1%
1.1%
4 T 2023
0.9%
1.2%
1.2%
3 T 2023
1.2%
1.1%
1.0%
2 T 2023
1.0%
1.2%
1.2%
1 T 2023
1.2%
1.3%
1.2%
4 T 2022
1.0%
1.4%
1.3%
3 T 2022
1.3%
1.4%
1.4%
2 T 2022
1.4%
1.1%
1.2%
1 T 2022
1.2%
1.0%
1.0%
4 T 2021
1.1%
1.0%
1.5%
3 T 2021
1.5%
0.8%
0.9%
2 T 2021
0.9%
0.8%
1.0%
1 T 2021
1.0%
1.0%
0.8%
4 T 2020
0.9%
0.6%
0.4%
3 T 2020
0.4%
0.6%
0.4%
2 T 2020
0.4%
0.8%
0.9%
1 T 2020
0.9%
0.7%
0.7%
4 T 2019
0.7%
0.8%
0.9%
3 T 2019
0.9%
0.7%
0.7%
2 T 2019
0.7%
0.6%
0.7%
1 T 2019
0.7%
0.9%
0.6%
4 T 2018
0.6%
0.5%
0.9%
3 T 2018
0.9%
0.9%
0.5%
2 T 2018
0.5%
0.7%
0.9%
1 T 2018
0.9%
0.7%
0.5%
4 T 2017
0.5%
0.5%
0.7%
3 T 2017
0.7%
0.7%
0.5%
2 T 2017
0.5%
0.8%
1 T 2017
0.8%
0.5%
4 T 2016
0.5%
0.5%
3 T 2016
0.5%
0.6%
2 T 2016
0.6%
0.7%
1 T 2016
0.7%
0.5%
4 T 2015
0.6%
0.6%
3 T 2015
0.6%
0.2%
2 T 2015
0.2%
0.7%
1 T 2015
0.7%
0.6%
4 T 2014
0.5%
0.8%
3 T 2014
0.8%
