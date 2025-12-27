Calendario económico
Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial de la Reserva Federal (FRS) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)
|Baja
|76.0%
|76.0%
|
76.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|75.4%
|
76.0%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Utilización de la Capacidad de la Fed muestra el porcentaje de carga de trabajo en las empresas de EE.UU. El cálculo del índice incluye 89 sectores de las industrias manufacturera, minera y energética.
El sector industrial proporciona la mayoría de los cambios en la producción nacional. Por lo tanto, la información detallada sobre el estado del sector ayuda a distinguir los cambios estructurales en la economía nacional y hacer predicciones sobre su futuro desarrollo.
La utilización de la capacidad se calcula como la relación entre la producción y el índice de potencia (el nivel de producción máximo que la compañía puede mantener). Los índices de poder se calculan para todas las industrias. Los datos para el cálculo son recopilados mensualmente por fuentes gubernamentales (Administración de Información Energética, Oficina del Censo, etcétera).
Los economistas usualmente interpretan el índice de utilización de la capacidad junto con el índice de producción industrial. Muestra el grado de eficiencia en el uso que hacen las empresas de los equipos, la tecnología y el trabajo, e indica la actividad de producción en el país. Un nivel de utilización de la capacidad superior al 82% indica un aumento en la producción, lo que le permite a usted pronosticar el crecimiento del precio o la escasez de suministros en el futuro próximo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial de la Reserva Federal (FRS) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
