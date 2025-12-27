CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial de la Reserva Federal (FRS) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Board of Governors of Federal Reserve System)
Sector:
Negocios
Baja 76.0% 76.0%
76.1%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
75.4%
76.0%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

La Utilización de la Capacidad de la Fed muestra el porcentaje de carga de trabajo en las empresas de EE.UU. El cálculo del índice incluye 89 sectores de las industrias manufacturera, minera y energética.

El sector industrial proporciona la mayoría de los cambios en la producción nacional. Por lo tanto, la información detallada sobre el estado del sector ayuda a distinguir los cambios estructurales en la economía nacional y hacer predicciones sobre su futuro desarrollo.

La utilización de la capacidad se calcula como la relación entre la producción y el índice de potencia (el nivel de producción máximo que la compañía puede mantener). Los índices de poder se calculan para todas las industrias. Los datos para el cálculo son recopilados mensualmente por fuentes gubernamentales (Administración de Información Energética, Oficina del Censo, etcétera).

Los economistas usualmente interpretan el índice de utilización de la capacidad junto con el índice de producción industrial. Muestra el grado de eficiencia en el uso que hacen las empresas de los equipos, la tecnología y el trabajo, e indica la actividad de producción en el país. Un nivel de utilización de la capacidad superior al 82% indica un aumento en la producción, lo que le permite a usted pronosticar el crecimiento del precio o la escasez de suministros en el futuro próximo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial de la Reserva Federal (FRS) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
76.0%
76.0%
76.1%
sept 2025
75.9%
77.5%
75.9%
ago 2025
77.4%
77.7%
77.4%
jul 2025
77.5%
77.2%
77.7%
jun 2025
77.6%
77.1%
77.5%
may 2025
77.4%
77.6%
77.7%
abr 2025
77.7%
78.1%
77.8%
mar 2025
77.8%
78.4%
78.2%
feb 2025
78.2%
78.0%
77.7%
ene 2025
77.8%
77.2%
77.5%
dic 2024
77.6%
76.8%
77.0%
nov 2024
76.8%
77.1%
77.0%
oct 2024
77.1%
77.6%
77.4%
sept 2024
77.5%
78.1%
77.8%
ago 2024
78.0%
78.4%
77.4%
jul 2024
77.8%
78.8%
78.4%
jun 2024
78.8%
78.7%
78.3%
may 2024
78.7%
79.0%
78.2%
abr 2024
78.4%
79.0%
78.5%
mar 2024
78.4%
79.1%
78.2%
feb 2024
78.3%
79.1%
78.3%
ene 2024
78.5%
78.7%
dic 2023
78.6%
78.8%
nov 2023
78.8%
79.3%
78.7%
oct 2023
78.9%
79.7%
79.5%
sept 2023
79.7%
79.5%
79.5%
ago 2023
79.7%
79.1%
79.5%
jul 2023
79.3%
79.2%
78.6%
jun 2023
78.9%
79.6%
79.4%
may 2023
79.6%
79.7%
79.8%
abr 2023
79.7%
78.9%
79.4%
mar 2023
79.8%
78.1%
79.6%
feb 2023
78.0%
78.5%
78.0%
ene 2023
78.3%
79.2%
78.4%
dic 2022
78.8%
79.8%
79.4%
nov 2022
79.7%
80.1%
79.9%
oct 2022
79.9%
80.1%
80.1%
sept 2022
80.3%
80.1%
80.1%
ago 2022
80.0%
80.1%
80.2%
jul 2022
80.3%
79.5%
79.9%
jun 2022
80.0%
79.0%
80.3%
may 2022
79.0%
78.6%
78.9%
abr 2022
79.0%
77.9%
78.2%
mar 2022
78.3%
77.6%
77.7%
feb 2022
77.6%
77.0%
77.3%
ene 2022
77.6%
76.6%
76.6%
dic 2021
76.5%
76.6%
76.6%
nov 2021
76.8%
75.8%
76.5%
oct 2021
76.4%
75.7%
75.2%
sept 2021
75.2%
76.2%
76.2%
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración