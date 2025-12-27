Calendario económico
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI (MNI Chicago Business Barometer)
|Alta
|36.3
|44.8
|
43.8
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|42.4
|
36.3
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Barómetro de los Negocios de Chicago de MNI es un indicador compuesto difuso, que refleja el entorno comercial en Chicago en el mes especificado. El indicador es elaborado por la organización sin ánimo de lucro Market News International Inc., uno de los principales proveedores de noticias y análisis económicos de EE.UU., en cooperación con la sucursal de Chicago del Instituto de Gestión de Suministros (ISM).
El Barómetro de los Negocios de Chicago también se conoce como PMI de Chicago. Se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a los gerentes de compras en el área de Chicago. Los entrevistados son encuestados para evaluar el volumen de producción, los nuevos pedidos, los atrasos, el desempleo y los suministros en sus empresas. En lugar de proporcionar una medida cuantitativa, los encuestados ofrecen una evaluación relativa de los cambios en el mes actual: si la situación ha mejorado, ha empeorado o no ha cambiado.
La muestra de los encuestados incluye a representantes de grandes empresas industriales y de servicios de la región. A pesar de que el índice solo se calcula para la región de Chicago, sus datos están claramente correlacionados con los índices estadounidenses comunes. Por lo tanto, se interpreta como un indicador avanzado del estado de la economía de los EE.UU.
Las lecturas superiores a 50 apuntan a la mejora del clima de negocios en la región, mientras que las lecturas por debajo de 50 indican cambios negativos. Los deberes de los gerentes de compras comprenden el acceso temprano a la información sobre los cambios en la situación económica. Por lo tanto, el crecimiento del PMI permite pronosticar el incremento de la producción a corto y mediano plazo.
Las lecturas más altas de lo esperado se consideran positivas para el dólar estadounidense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Barómetro de los negocios de Chicago de MNI (MNI Chicago Business Barometer)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
