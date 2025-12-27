CalendarioSecciones

Barómetro de los negocios de Chicago de MNI (MNI Chicago Business Barometer)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
MNI
Sector:
Negocios
Alta 36.3 44.8
43.8
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
42.4
36.3
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Barómetro de los Negocios de Chicago de MNI es un indicador compuesto difuso, que refleja el entorno comercial en Chicago en el mes especificado. El indicador es elaborado por la organización sin ánimo de lucro Market News International Inc., uno de los principales proveedores de noticias y análisis económicos de EE.UU., en cooperación con la sucursal de Chicago del Instituto de Gestión de Suministros (ISM).

El Barómetro de los Negocios de Chicago también se conoce como PMI de Chicago. Se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a los gerentes de compras en el área de Chicago. Los entrevistados son encuestados para evaluar el volumen de producción, los nuevos pedidos, los atrasos, el desempleo y los suministros en sus empresas. En lugar de proporcionar una medida cuantitativa, los encuestados ofrecen una evaluación relativa de los cambios en el mes actual: si la situación ha mejorado, ha empeorado o no ha cambiado.

La muestra de los encuestados incluye a representantes de grandes empresas industriales y de servicios de la región. A pesar de que el índice solo se calcula para la región de Chicago, sus datos están claramente correlacionados con los índices estadounidenses comunes. Por lo tanto, se interpreta como un indicador avanzado del estado de la economía de los EE.UU.

Las lecturas superiores a 50 apuntan a la mejora del clima de negocios en la región, mientras que las lecturas por debajo de 50 indican cambios negativos. Los deberes de los gerentes de compras comprenden el acceso temprano a la información sobre los cambios en la situación económica. Por lo tanto, el crecimiento del PMI permite pronosticar el incremento de la producción a corto y mediano plazo.

Las lecturas más altas de lo esperado se consideran positivas para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Barómetro de los negocios de Chicago de MNI (MNI Chicago Business Barometer)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
36.3
44.8
43.8
oct 2025
43.8
40.7
40.6
sept 2025
40.6
45.8
41.5
ago 2025
41.5
42.5
47.1
jul 2025
47.1
42.4
40.4
jun 2025
40.4
42.6
40.5
may 2025
40.5
46.2
44.6
abr 2025
44.6
53.1
47.6
mar 2025
47.6
40.3
45.5
feb 2025
45.5
43.4
39.5
ene 2025
39.5
41.8
36.9
dic 2024
36.9
39.2
40.2
nov 2024
40.2
37.4
41.6
oct 2024
41.6
42.6
46.6
sept 2024
46.6
44.4
46.1
ago 2024
46.1
44.2
45.3
jul 2024
45.3
44.2
47.4
jun 2024
47.4
42.3
35.4
may 2024
35.4
45.6
37.9
abr 2024
37.9
48.3
41.4
mar 2024
41.4
50.2
44.0
feb 2024
44.0
51.2
46.0
ene 2024
46.0
47.4
46.9
dic 2023
46.9
49.9
55.8
nov 2023
55.8
43.9
44.0
oct 2023
44.0
46.4
44.1
sept 2023
44.1
45.8
48.7
ago 2023
48.7
42.1
42.8
jul 2023
42.8
40.9
41.5
jun 2023
41.5
44.5
40.4
may 2023
40.4
46.2
48.6
abr 2023
48.6
43.7
43.8
mar 2023
43.8
43.9
43.6
feb 2023
43.6
44.6
44.3
ene 2023
44.3
41.0
44.9
dic 2022
44.9
41.2
37.2
nov 2022
37.2
45.4
45.2
oct 2022
45.2
48.9
45.7
sept 2022
45.7
52.2
52.2
ago 2022
52.2
54.1
52.1
jul 2022
52.1
58.2
56.0
jun 2022
56.0
58.5
60.3
may 2022
60.3
59.7
56.4
abr 2022
56.4
59.7
62.9
mar 2022
62.9
60.8
56.3
feb 2022
56.3
64.3
65.2
ene 2022
65.2
62.6
64.3
dic 2021
63.1
65.2
61.8
nov 2021
61.8
66.8
68.4
oct 2021
68.4
65.9
64.7
