El Índice Básico de Precios al Consumidor muestra los cambios en el precio medio de una cesta de bienes y servicios en el mes reportado en comparación con el periodo base de 1982. El índice muestra cómo cambian los precios desde el punto de vista del consumidor. En otras palabras, permite valorar los cambios en el coste de la vida. Los alimentos y la energía están excluidos del cálculo del índice básico, debido a su alta volatilidad.

Los bienes y servicios incluidos en la cesta de cálculo del IPC se dividen en grupos principales, tales como vivienda, vestimenta, transporte, atención médica, ocio, educación, comunicaciones y otros bienes y servicios. A su vez, estos grupos se dividen en más de 200 categorías, que incluyen aproximadamente 80,000 títulos. El índice no incluye impuestos sobre la renta e instrumentos de inversión (acciones, bonos, pólizas de seguros, etcétera). A diferencia del índice de precios al productor, los precios de los bienes importados y los precios especiales son incluidos en el cálculo.

Los precios de los bienes y servicios usados para calcular el índice, se recopilan a partir de una encuesta mensual realizada a aproximadamente 23,000 empresas comerciales y de servicios. La muestra se revisa de vez en cuando. Asimismo, se hacen entrevistas a miles de familias en todo el país. Los pesos de los elementos de cálculo se revisan periódicamente. El indicador se calcula en comparación con los precios de referencia desde 1982.

El cálculo del IPC tiene en cuenta los costes de los residentes urbanos, tales como especialistas, empleados por cuenta propia, desempleados, funcionarios o jubilados. Los agricultores, la población rural, el personal militar y los individuos que se encuentran en cárceles y hospitales psiquiátricos no están incluidos en el cálculo.

El Índice Básico de Precios al Consumidor a menudo se usa para evaluar la inflación. El crecimiento del IPC indica un aumento en la inflación.

El índice se tiene en cuenta al ajustar los salarios y los pagos sociales. Asimismo, el IPC se utiliza para ajustar la estructura del impuesto sobre la renta y en el cálculo del PIB real.

El crecimiento del IPC Básico se considera positivo para las cotizaciones del dólar.

