Índice Básico de Precios al Consumidor en EE.UU. (United States Core Consumer Price Index (CPI))

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)
Sector:
Precios
Baja 331.068 330.816
330.542
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
331.529
331.068
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
El Índice Básico de Precios al Consumidor muestra los cambios en el precio medio de una cesta de bienes y servicios en el mes reportado en comparación con el periodo base de 1982. El índice muestra cómo cambian los precios desde el punto de vista del consumidor. En otras palabras, permite valorar los cambios en el coste de la vida. Los alimentos y la energía están excluidos del cálculo del índice básico, debido a su alta volatilidad.

Los bienes y servicios incluidos en la cesta de cálculo del IPC se dividen en grupos principales, tales como vivienda, vestimenta, transporte, atención médica, ocio, educación, comunicaciones y otros bienes y servicios. A su vez, estos grupos se dividen en más de 200 categorías, que incluyen aproximadamente 80,000 títulos. El índice no incluye impuestos sobre la renta e instrumentos de inversión (acciones, bonos, pólizas de seguros, etcétera). A diferencia del índice de precios al productor, los precios de los bienes importados y los precios especiales son incluidos en el cálculo.

Los precios de los bienes y servicios usados para calcular el índice, se recopilan a partir de una encuesta mensual realizada a aproximadamente 23,000 empresas comerciales y de servicios. La muestra se revisa de vez en cuando. Asimismo, se hacen entrevistas a miles de familias en todo el país. Los pesos de los elementos de cálculo se revisan periódicamente. El indicador se calcula en comparación con los precios de referencia desde 1982.

El cálculo del IPC tiene en cuenta los costes de los residentes urbanos, tales como especialistas, empleados por cuenta propia, desempleados, funcionarios o jubilados. Los agricultores, la población rural, el personal militar y los individuos que se encuentran en cárceles y hospitales psiquiátricos no están incluidos en el cálculo.

El Índice Básico de Precios al Consumidor a menudo se usa para evaluar la inflación. El crecimiento del IPC indica un aumento en la inflación.

El índice se tiene en cuenta al ajustar los salarios y los pagos sociales. Asimismo, el IPC se utiliza para ajustar la estructura del impuesto sobre la renta y en el cálculo del PIB real.

El crecimiento del IPC Básico se considera positivo para las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Básico de Precios al Consumidor en EE.UU. (United States Core Consumer Price Index (CPI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
331.068
330.816
330.542
sept 2025
330.542
329.793
ago 2025
329.790
328.841
328.656
jul 2025
328.656
328.164
327.600
jun 2025
327.600
327.606
326.854
may 2025
326.854
326.934
326.430
abr 2025
326.430
325.128
325.659
mar 2025
325.659
325.713
325.475
feb 2025
325.475
325.193
324.739
ene 2025
324.739
323.831
323.296
dic 2024
323.383
323.322
322.657
nov 2024
322.657
322.245
321.666
oct 2024
321.666
321.368
320.767
sept 2024
320.767
320.285
319.768
ago 2024
319.768
319.392
318.872
jul 2024
318.872
318.875
318.346
jun 2024
318.346
318.697
318.140
may 2024
318.140
318.200
317.622
abr 2024
317.622
317.192
316.698
mar 2024
316.698
315.791
315.565
feb 2024
315.565
314.849
314.438
ene 2024
314.438
313.692
313.209
dic 2023
313.216
313.020
312.251
nov 2023
312.251
311.904
311.365
oct 2023
311.365
311.814
310.661
sept 2023
310.661
310.836
309.661
ago 2023
309.661
308.930
308.801
jul 2023
308.801
308.332
308.309
jun 2023
308.309
309.029
307.824
may 2023
307.824
307.532
306.489
abr 2023
306.489
306.209
305.240
mar 2023
305.240
305.568
304.070
feb 2023
304.070
304.183
302.702
ene 2023
302.702
301.737
300.974
dic 2022
300.974
300.450
300.066
nov 2022
300.066
300.896
299.471
oct 2022
299.471
300.085
298.660
sept 2022
298.660
298.290
296.950
ago 2022
296.950
296.599
295.275
jul 2022
295.275
295.665
294.354
jun 2022
294.354
293.501
292.289
may 2022
292.289
291.186
290.455
abr 2022
290.455
289.100
288.811
mar 2022
288.811
289.092
287.878
feb 2022
287.878
287.628
286.431
ene 2022
286.431
285.946
284.770
dic 2021
284.759
284.364
283.201
nov 2021
283.201
282.836
281.695
oct 2021
281.695
281.027
280.017
sept 2021
280.017
279.205
279.338
