IPC Básico de los EE.UU. no ajustado a variaciones estacionales (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)
Sector:
Precios
El Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) se calcula mensualmente y muestra las fluctuaciones en los precios de los bienes y servicios básicos desde la perspectiva del consumidor. Los alimentos y la energía quedan excluidos del cálculo del IPC debido a su alta volatilidad. El IPC se considera un indicador de la dinámica de la inflación.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
330.425
330.804
sept 2025
330.804
329.970
ago 2025
329.970
328.980
jul 2025
328.980
328.364
jun 2025
328.364
327.509
may 2025
327.509
326.815
abr 2025
326.815
325.933
mar 2025
325.933
325.252
feb 2025
325.252
323.842
ene 2025
323.842
322.007
dic 2024
322.007
321.947
nov 2024
321.947
321.758
oct 2024
321.758
321.109
sept 2024
321.109
320.017
ago 2024
320.017
319.214
jul 2024
319.214
319.003
jun 2024
319.003
318.629
may 2024
318.629
317.978
abr 2024
317.978
317.088
mar 2024
317.088
315.419
feb 2024
315.419
313.623
ene 2024
313.623
311.907
dic 2023
311.907
311.606
nov 2023
311.606
311.380
oct 2023
311.380
310.817
sept 2023
310.817
310.103
ago 2023
310.103
309.402
jul 2023
309.402
308.910
jun 2023
308.910
308.096
may 2023
308.096
306.899
abr 2023
306.899
305.476
mar 2023
305.476
304.011
feb 2023
304.011
301.962
ene 2023
301.962
300.113
dic 2022
300.113
299.600
nov 2022
299.600
299.315
oct 2022
299.315
298.442
sept 2022
298.442
297.178
ago 2022
297.178
295.646
jul 2022
295.646
294.680
jun 2022
294.680
292.506
may 2022
292.506
290.846
abr 2022
290.846
289.305
mar 2022
289.305
288.059
feb 2022
288.059
285.996
ene 2022
285.996
283.908
dic 2021
283.908
282.754
nov 2021
282.754
281.617
oct 2021
281.617
279.884
sept 2021
279.884
279.507
