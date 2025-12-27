Calendario económico
Permisos de construcción en EE.UU. (United States Building Permits)
|Media
|N/D
|1.333 M
|
1.312 M
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Permisos de Construcción reflejan el número total de permisos para la construcción de nuevos edificios residenciales. La Oficina del Censo de los Estados Unidos recopila esta información enviando solicitudes a las autoridades regulatorias. Las muestras de la encuesta mensual cubren a 9000 oficinas de expedición de permisos a lo largo del país. Los datos del indicador se ajustan de manera estacional.
La información sobre el número de permisos es usada por las agencias gubernamentales para desarrollar un índice de indicadores económicos avanzados. El Consejo de la Fed utiliza el indicador en el análisis de las condiciones económicas tanto a nivel nacional como regional. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano usa esos datos al preparar programas relacionados con la vivienda. Los bancos usan las estadísticas para evaluar la demanda de préstamos hipotecarios a corto y mediano plazo.
Los economistas analizan este indicador junto con los inicios de nueva vivienda. Un aumento en la cantidad de permisos emitidos denota una mejora en las inversiones en la construcción. En cualquier caso, si el número de nuevas viviendas es menor que los permisos de construcción, esto puede indicar condiciones económicas desfavorables, lo que provoca que los proyectos sean pospuestos.
El crecimiento en el número de permisos de construcción puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Permisos de construcción en EE.UU. (United States Building Permits)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
