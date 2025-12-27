El Consumo Personal Real m/m muestra el cambio en los gastos del consumidor, ajustados según la inflación en el mes dado en comparación con el anterior. Las lecturas del indicador se ajustan según la inflación en comparación con el periodo base establecido en 2009. El indicador demuestra el cambio en la estructura de los costes para una cesta fija de bienes de consumo y servicios comprados por los residentes de los EE.UU. desde la perspectiva del consumidor. Tiene en cuenta los gastos reales e imputados de los hogares en bienes duraderos y no duraderos.

Los cambios en el consumo real se utilizan a la hora de evaluar el PIB de los EE.UU. en el periodo reportado (aquí, en el mes dado), ya que su crecimiento suele ir acompañado de un aumento en los precios de los bienes y servicios.

En comparación con el otro indicador de precios al consumidor de los EE.UU., el CPI, la Reserva Federal de los EE.UU. prefiere usar el PCE para analizar las condiciones económicas. Se debe a que la fórmula de cálculo del PCE permite explicar la influencia de los cambios a corto plazo en el comportamiento del consumidor y el ajuste de la cesta, mientras que los elementos de la cesta de consumo y sus pesosCPI en el cálculo son revisados solo cada dos años. Por lo tanto, el PCE proporciona un indicador de inflación más completo.

El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: