El Número de Despidos de Challenger a/a muestra el cambio porcentual en los despidos reportados por los empleadores durante el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El indicador permite valorar la situación del mercado laboral. Un valor por encima de lo esperado se considera negativo para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera positivo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Número de Despidos en los EE.UU. de Challenger a/a (Challenger United Sates Job Cuts y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).