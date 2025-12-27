CalendarioSecciones

Número de Despidos en los EE.UU. de Challenger a/a (Challenger United Sates Job Cuts y/y)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Challenger, Gray & Christmas
Sector:
Laboral
Baja N/D 178.7%
175.3%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Número de Despidos de Challenger a/a muestra el cambio porcentual en los despidos reportados por los empleadores durante el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El indicador permite valorar la situación del mercado laboral. Un valor por encima de lo esperado se considera negativo para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera positivo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Número de Despidos en los EE.UU. de Challenger a/a (Challenger United Sates Job Cuts y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
178.7%
175.3%
oct 2025
175.3%
71.1%
-25.8%
sept 2025
-25.8%
13.3%
ago 2025
13.3%
139.8%
jul 2025
139.8%
-68.3%
-1.6%
jun 2025
-1.6%
69.2%
47.0%
may 2025
47.0%
68.1%
62.7%
abr 2025
62.7%
125.3%
204.8%
mar 2025
204.8%
68.6%
103.2%
feb 2025
103.2%
1.0%
-39.5%
ene 2025
-39.5%
28.0%
11.4%
dic 2024
11.4%
30.8%
26.8%
nov 2024
26.8%
33.4%
50.9%
oct 2024
50.9%
30.2%
53.4%
sept 2024
53.4%
22.1%
1.0%
ago 2024
1.0%
46.8%
9.2%
jul 2024
9.2%
-131.4%
19.8%
jun 2024
19.8%
-133.6%
-20.3%
may 2024
-20.3%
6.5%
-3.3%
abr 2024
-3.3%
-47.9%
0.7%
mar 2024
0.7%
-51.1%
8.8%
feb 2024
8.8%
-116.3%
-20.0%
ene 2024
-20.0%
-59.0%
-20.2%
dic 2023
-20.2%
158.1%
-40.8%
nov 2023
-40.8%
195.9%
8.8%
oct 2023
8.8%
58.2%
sept 2023
58.2%
225.3%
266.9%
ago 2023
266.9%
-8.2%
jul 2023
-8.2%
230.0%
25.2%
jun 2023
25.2%
248.6%
286.7%
may 2023
286.7%
227.2%
175.9%
abr 2023
175.9%
200.2%
319.4%
mar 2023
319.4%
148.0%
410.1%
feb 2023
410.1%
94.1%
440.0%
ene 2023
440.0%
56.4%
129.1%
dic 2022
129.1%
34.0%
416.5%
nov 2022
416.5%
12.2%
48.3%
oct 2022
48.3%
1.9%
67.6%
sept 2022
67.6%
-9.7%
30.3%
ago 2022
30.3%
-20.8%
36.3%
jul 2022
36.3%
-31.5%
58.8%
jun 2022
58.8%
-40.9%
-15.8%
may 2022
-15.8%
-47.2%
6.0%
abr 2022
6.0%
-53.0%
-30.1%
mar 2022
-30.1%
-56.7%
-55.9%
feb 2022
-55.9%
-55.4%
-76.0%
ene 2022
-76.0%
-60.2%
-75.3%
dic 2021
-75.3%
-60.6%
-77.0%
nov 2021
-77.0%
-58.9%
-71.7%
oct 2021
-71.7%
-53.8%
-84.9%
