Calendario económico
Transacciones netas a largo plazo en EE.UU. TIC (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)
|Media
|$17.5 B
|$162.2 B
|
$173.2 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|$73.8 B
|
$17.5 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las transacciones Netas a Largo Plazo de TIC muestra la suma de compras brutas de valores estadounidenses por parte de inversores extranjeros menos las ventas brutas de valores por parte de extranjeros a ciudadanos estadounidenses. Esta información es divulgada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte del informe de Treasury International Capital (TIC) Data.
El informe refleja el movimiento de la mayoría de los tipos de valores, como activos del tesoro, acciones corporativas y bonos.
Sin embargo, el informe no puede considerarse completo, ya que no muestra el movimiento completo de los activos. Por ejemplo, si los valores estadounidenses comprados por un residente extranjero se almacenan en una cuenta personal en un tercer país, dichos valores no se reflejarán en el informe. Además, los extranjeros pueden poseer dólares estadounidenses y otros activos que no se contabilizan en los informes TIC.
A pesar de las excepciones mencionadas, el informe TIC desempeña un papel importante en las noticias económicas y es monitoreado de cerca por los inversores. Las transacciones con valores a largo plazo con residentes extranjeros reflejan la participación extranjera en el mercado estadounidense y viceversa.
Un aumento en la demanda de instrumentos financieros estadounidenses puede llevar al incremento del valor del dólar estadounidense, ya que los inversores extranjeros se ven obligados a comprar moneda estadounidense para tales transacciones. Asimismo, los datos sobre las transacciones a largo plazo pueden afectar a las tasas de interés. El indicador tiene un impacto enorme en los mercados de valores.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Transacciones netas a largo plazo en EE.UU. TIC (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
