El Índice de Precios al Productor (IPP) a/a muestra los cambios en los precios de venta recibidos por los productores nacionales de bienes y servicios en el mes especificado en comparación con el mismo mes del año anterior. El IPP muestra los cambios desde el punto de vista del fabricante. Los alimentos y la energía están excluidos del cálculo del índice básico, debido a su alta volatilidad.

El cálculo del índice incluye todos los sectores de la industria estadounidense que producen bienes físicos, incluidos los mercados de productos básicos. En el sector de la producción, el cálculo incluye los precios de los productores en las industrias minera y manufacturera, la agricultura, la construcción, etcétera. En el sector servicios, el programa de cálculo del IPP abarca aproximadamente el 72% de los datos de los sectores comerciales, de salud, transporte, almacenamiento, medios de comunicación, finanzas y seguros, etcétera. A diferencia del Índice de Precios al Consumidor, el IPP no incluye los precios de los bienes importados.

Los datos del índice se recopilan usando una encuesta realizada a más de 25,000 empresas de diferentes tipos y tamaños en todo el país, incluidas en una muestra estadísticamente representativa.

El índice de precios al productor es calculado en función del año base (hoy es 1982), en el que el índice es igual a 100. Todos los cambios posteriores en los precios se calculan en relación con esta referencia. En el cálculo se utilizan diferentes pesos para diferentes industrias. Los pesos se ajustan cada pocos años.

El IPP se considera un indicador avanzado de los precios al consumidor y de la inflación. Es un indicador preliminar más preciso que el IPC (Índice de Precios al Consumidor): si los precios al productor crecen, es de esperar que los precios al consumidor crezcan en consecuencia. Estos dos indicadores están estrechamente relacionados. La Fed monitorea de cerca el IPC para preparar sus pronósticos inflacionarios.

Algunos de los componentes de IPP se utilizan para el cálculo del Índice de Precios del PBI.

El crecimiento del PPI casi siempre indica un crecimiento de la inflación, lo cual se considera positivo para el dólar estadounidense.

