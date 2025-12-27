CalendarioSecciones

Índice de Precios al Consumidor en EE.UU. no ajustado a variaciones estacionales (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)
Sector:
Precios
Baja 324.122 324.832
324.800
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
324.948
324.122
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor no Ajustado a Variaciones Estacionales refleja los cambios en los precios de una cesta de bienes y servicios en el mes especificado comparado con el periodo básico, establecido en 1982. El índice muestra el cambio en los precios desde la perspectiva del consumidor. El cálculo del índice no está ajustado estacionalmente, es decir, no refleja los cambios anuales que ocurren aproximadamente al mismo tiempo y que se dan en aproximadamente la misma medida. Tales cambios pueden encontrar su origen en las vacaciones, el clima, los ciclos de producción, etcétera.

Los bienes y servicios incluidos en la cesta de cálculo del IPC se dividen en ocho grupos principales: alimentos y bebidas, vivienda, vestimenta, transporte, atención médica, ocio, educación y comunicaciones, y otros bienes y servicios. A su vez, estos ocho grupos se dividen en más de 200 categorías, que incluyen aproximadamente 80,000 títulos. El índice no incluye impuestos sobre la renta e instrumentos de inversión (acciones, bonos, pólizas de seguros, etcétera). A diferencia del índice de precios al productor, los precios de los bienes importados y los precios especiales son incluidos en el cálculo.

Los precios de los bienes y servicios usados para calcular el índice, se recopilan a partir de una encuesta mensual realizada a aproximadamente 23,000 empresas comerciales y de servicios. La muestra se revisa de vez en cuando. Asimismo, se hacen entrevistas a miles de familias en todo el país. Los pesos de los elementos de cálculo se revisan periódicamente. El indicador se calcula en comparación con los precios de referencia desde 1982.

El cálculo del IPC tiene en cuenta los costes de los residentes urbanos, tales como especialistas, empleados por cuenta propia, desempleados, funcionarios o jubilados. Los agricultores, la población rural, el personal militar y los individuos que se encuentran en cárceles y hospitales psiquiátricos no están incluidos en el cálculo.

El IPC ajustado estacionalmente rara vez se interpreta por separado, ya que la alta volatilidad impide hacerse una imagen objetiva de los cambios en los precios. En general, el crecimiento del IPC indica un aumento en la inflación y se valora como positivo para el dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor en EE.UU. no ajustado a variaciones estacionales (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
324.122
324.832
324.800
sept 2025
324.800
323.976
ago 2025
323.980
324.132
323.048
jul 2025
323.048
323.398
322.561
jun 2025
322.561
321.516
321.465
may 2025
321.465
320.235
320.795
abr 2025
320.795
320.465
319.799
mar 2025
319.799
320.070
319.082
feb 2025
319.082
318.113
317.671
ene 2025
317.671
316.324
315.605
dic 2024
315.605
315.827
315.493
nov 2024
315.493
315.737
315.664
oct 2024
315.664
315.360
315.301
sept 2024
315.301
315.277
314.796
ago 2024
314.796
315.097
314.540
jul 2024
314.540
314.777
314.175
jun 2024
314.175
314.445
314.069
may 2024
314.069
314.186
313.548
abr 2024
313.548
314.340
312.332
mar 2024
312.332
312.039
310.326
feb 2024
310.326
307.888
308.417
ene 2024
308.417
307.211
306.746
dic 2023
306.746
306.561
307.051
nov 2023
307.051
307.922
307.671
oct 2023
307.671
308.895
307.789
sept 2023
307.789
307.403
307.026
ago 2023
307.026
307.025
305.691
jul 2023
305.691
302.912
305.109
jun 2023
305.109
303.865
304.127
may 2023
304.127
305.705
303.363
abr 2023
303.363
304.117
301.836
mar 2023
301.836
300.790
300.840
feb 2023
300.840
301.446
299.170
ene 2023
299.170
299.073
296.797
dic 2022
296.797
297.568
297.711
nov 2022
297.711
299.204
298.012
oct 2022
298.012
298.973
296.808
sept 2022
296.808
296.291
296.171
ago 2022
296.171
294.596
296.276
jul 2022
296.276
298.198
296.311
jun 2022
296.311
294.183
292.296
may 2022
292.296
290.885
289.109
abr 2022
289.109
289.270
287.504
mar 2022
287.504
285.198
283.716
feb 2022
283.716
282.720
281.148
ene 2022
281.148
278.369
278.802
dic 2021
278.802
277.659
277.948
nov 2021
277.948
278.073
276.589
oct 2021
276.589
275.007
274.310
sept 2021
274.310
273.240
273.567
