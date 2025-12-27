El Índice de Precios al Consumidor no Ajustado a Variaciones Estacionales refleja los cambios en los precios de una cesta de bienes y servicios en el mes especificado comparado con el periodo básico, establecido en 1982. El índice muestra el cambio en los precios desde la perspectiva del consumidor. El cálculo del índice no está ajustado estacionalmente, es decir, no refleja los cambios anuales que ocurren aproximadamente al mismo tiempo y que se dan en aproximadamente la misma medida. Tales cambios pueden encontrar su origen en las vacaciones, el clima, los ciclos de producción, etcétera.

Los bienes y servicios incluidos en la cesta de cálculo del IPC se dividen en ocho grupos principales: alimentos y bebidas, vivienda, vestimenta, transporte, atención médica, ocio, educación y comunicaciones, y otros bienes y servicios. A su vez, estos ocho grupos se dividen en más de 200 categorías, que incluyen aproximadamente 80,000 títulos. El índice no incluye impuestos sobre la renta e instrumentos de inversión (acciones, bonos, pólizas de seguros, etcétera). A diferencia del índice de precios al productor, los precios de los bienes importados y los precios especiales son incluidos en el cálculo.

Los precios de los bienes y servicios usados para calcular el índice, se recopilan a partir de una encuesta mensual realizada a aproximadamente 23,000 empresas comerciales y de servicios. La muestra se revisa de vez en cuando. Asimismo, se hacen entrevistas a miles de familias en todo el país. Los pesos de los elementos de cálculo se revisan periódicamente. El indicador se calcula en comparación con los precios de referencia desde 1982.

El cálculo del IPC tiene en cuenta los costes de los residentes urbanos, tales como especialistas, empleados por cuenta propia, desempleados, funcionarios o jubilados. Los agricultores, la población rural, el personal militar y los individuos que se encuentran en cárceles y hospitales psiquiátricos no están incluidos en el cálculo.

El IPC ajustado estacionalmente rara vez se interpreta por separado, ya que la alta volatilidad impide hacerse una imagen objetiva de los cambios en los precios. En general, el crecimiento del IPC indica un aumento en la inflación y se valora como positivo para el dólar.

