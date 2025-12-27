Las Ganancias Reales m/m muestran el cambio en las ganancias reales de la población en el mes dado en comparación con el mes anterior. El cálculo incluye salarios, bonificaciones y otros ingresos menos los pagos obligatorios (mayormente impuestos). Por lo tanto, las ganancias reales reflejan el poder adquisitivo real de la población.

Las ganancias reales se ajustan en función de la inflación y se calculan en relación con el periodo base de 1982. En 1982, las ganancias reales de la población se establecieron en 84 dólares semanales. Al calcular el indicador, el ingreso semanal promedio total se ajusta en función de la inflación, teniendo en cuenta además el IPC (índice de precios al consumidor)

La información sobre las ganancias de los empleados, usada para calcular el indicador, proviene de una encuesta realizada a aproximadamente 147,000 empresas comerciales e instituciones gubernamentales que proporcionan alrededor de 634,000 empleos en los Estados Unidos.

El indicador de ingresos reales - de usarse sin parámetro alguno - no puede caracterizar el nivel de vida general, ya que se ve afectado por los ingresos familiares totales, los pagos sociales y la duración del empleo y el desempleo. Por ello, el cálculo del indicador incluye los trabajos a tiempo parcial y a tiempo completo, así como la proporción de trabajos mal remunerados y bien remunerados. En cualquier caso, estas cifras se consideran implícitas, porque se usa una cifra promedio.

El crecimiento de las ganancias reales, en general, conlleva un aumento en el gasto del consumidor (y por lo tanto, conduce a un crecimiento inflacionario), es por eso que puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: