Índice de Liderazgo Económico en EE.UU. de The Conference Board m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)
Anterior
El Índice de Liderazgo Económico m/m muestra el cambio en el índice compuesto compilado basado en una serie de índices macroeconómicos avanzados de los EE.UU., en el mes especificado en comparación con el anterior. El índice compuesto suaviza la volatilidad de los componentes individuales e identifica la dirección general de la economía. El índice es calculado por Conference Board, una organización de investigación sin ánimo de lucro.
El Índice de Liderazgo Económico incluye diez componentes:
- Promedio de horas semanales en los EE.UU.
- Promedio de peticiones iniciales diarias
- Pedidos de mercancías duraderas
- Índice ISM de nuevos pedidos en los EE.UU. en el sector manufacturero
- Nuevos pedidos de bienes de capital excluyendo defensa y pedidos de aeronaves
- Permisos de construcción
- Precios de acciones (las 500 acciones más conocidas)
- Principal índice de créditos
- Spread de tasa de interés
- Expectativas medias del consumidor sobre las condiciones de mercado
El crecimiento o disminución del índice se mide en comparación con el periodo base de 2016. El valor de referencia del índice en 2016 se toma como 100. Por lo tanto, si el índice actual es 104.0, significa que ha crecido en 4 puntos.
El indicador se utiliza con fines predictivos. Se considera que los cambios en los diez componentes incluidos en el cálculo del índice preceden a los cambios en el estado total de la economía nacional. Por ello, también se lo denomina índice de indicadores económicos principales.
Muchos economistas monitorean de cerca este índice, lo que permite predecir los cambios a corto plazo en la economía del país. Los representantes de las grandes empresas analizan la dinámica del índice a la hora de tomar decisiones de inversión.
El crecimiento del índice puede verse como positivo para el dólar estadounidense.
