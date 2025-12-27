El Indicador de Inventarios Mayoristas m/m muestra el cambio en el número de bienes mantenidos en los almacenes por parte de los mayoristas al final del mes reportado en comparación con el mes anterior. Solo se tienen en cuenta los bienes para reventa. No se tendrán en cuenta la propiedad y los bienes de otras empresas almacenados en el territorio de la compañía, y que no pertenezcan a la misma.

El indicador se basa en una encuesta realizada a más de 4500 empresas mayoristas en todo el país. La muestra se actualiza de forma trimestral. Los datos recopilados se ajustan teniendo en cuenta las fluctuaciones estacionales y las especificidades del periodo temporal.

Los inventarios mayoristas raramente se interpretan por separado. A menudo, los economistas valoran este indicador junto con el volumen de ventas al por mayor. En general, se valora la proporción de las ventas con respecto a los inventarios. Esta estimación puede sugerir un crecimiento de la producción en un futuro cercano. Por ejemplo, si los inventarios aumentan más despacio que las ventas, los productos terminarán por escasear, por lo que es de esperar un crecimiento en la producción. Por el contrario, un exceso de existencias al por mayor sugiere un exceso de oferta y una posible ralentización a corto plazo en la producción.

La producción contribuye de forma significativa al PIB nacional, por lo que un aumento o una disminución abruptos de los inventarios mayoristas pueden afectar indirectamente las cotizaciones del dólar.

