Calendario económico
Cuenta corriente de EE.UU. (United States Current Account)
|Media
|$-251.312 B
|$-406.051 B
|
$-439.822 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Cuenta Corriente muestra el saldo de las transacciones entre los residentes de EE.UU. y el resto del mundo. Se calcula como la suma de la Balanza Comercial (la diferencia entre los bienes y servicios exportados e importados), los ingresos netos de los residentes estadounidenses (como intereses, dividendos, etcétera) y los pagos netos de transferencia (por ejemplo, donaciones extranjeras) a los residentes de los EE.UU.
En otras palabras, la cuenta corriente valora las transacciones entre los residentes de los Estados Unidos y los no residentes, referidas a los bienes, servicios, ingresos primarios (inversiones) y secundarios (transacciones).
El valor contempla tres componentes principales: bienes y servicios, ingresos (salarios y ganancias derivados de las inversiones) y transferencias corrientes. El saldo de los bienes y servicios se basa en las exportaciones e importaciones. El saldo de los ingresos incluye los salarios y ganancias derivados de las inversiones extranjeras (menos los pagos realizados a los inversores no residentes). Las transferencias corrientes contemplan las transferencias de dinero realizadas entre los residentes y los no residentes; estas transferencias no se relacionan con los componentes mencionados anteriormente y pueden incluir donaciones, ayudas, transferencias de dinero privadas, pagos de pensiones, pensiones alimenticias, etcétera.
Un saldo positivo en la cuenta corriente indica que el país es un prestamista neto para el resto del mundo. Un valor negativo muestra que la nación es un prestatario neto.
El impacto del indicador en el dólar estadounidense puede variar dependiendo de las condiciones económicas actuales. En la mayoría de los casos, el incremento de la cuenta corriente se considera positivo para el dólar estadounidense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cuenta corriente de EE.UU. (United States Current Account)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
