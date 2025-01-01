La Conferencia de Prensa del FOMC es un evento trimestral que atrae la atención de los analistas financieros y economistas de todo el mundo. Durante la rueda de prensa, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de los EE.UU. responden a las preguntas de los periodistas sobre la política monetaria estadounidense, las perspectivas de la inflación y las medidas adoptadas para alcanzar su nivel meta.

El Comité Federal de Mercado Abierto de los Estados Unidos es el responsable de desarrollar y aplicar la política monetaria del país, que tiene como objetivo mantener la estabilidad de los precios, el crecimiento económico, el pleno empleo y la sostenibilidad del comercio internacional. Comprende 12 miembros con derecho a voto (los 7 miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed y los presidentes de los cinco bancos de reserva federales). Como regla general, varios miembros del Comité participan en la conferencia de prensa.

El índice permite sacar conclusiones sobre los términos de los cambios en las tasas de interés, así como sobre la flexibilización o el ajuste de la política monetaria, dependiendo de la retórica del hablante.

Las declaraciones de los miembros del FOMC comprenden la valoración de las condiciones económicas actuales en el país. Si el discurso sugiere un posible aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal o un endurecimiento de la política monetaria del país durante próximas reuniones, este tipo de discurso podría llevar a que la volatilidad del dólar crezca a corto plazo. Si la retórica del Comité es cautelosa o conservadora, rara vez afectará a la tasa de cambio de la moneda nacional.