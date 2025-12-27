El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago evalúa mensualmente la actividad económica total y la presión inflacionaria en los EE.UU. Se calcula como un índice compuesto promedio ponderado, que combina 85 indicadores individuales de la economía nacional.

Para el cálculo del CFNAI se utilizan los indicadores económicos de las siguientes cuatro categorías principales:

Producción y renta (23 series de datos)

Empleo, desempelo, horas de trabajo (24 series de datos)

Consumo privado y doméstico (15 series de datos)

Ventas, pedidos e inventarios (23 series de datos)

Estas series de datos muestran varios aspectos de la actividad económica nacional. Para mayor comodidad, todos los datos se ajustan según la inflación.

El CFNAI es el único indicador que refleja el movimiento combinado de los 85 indicadores. Los pesos individuales de los componentes se determinan en función del valor histórico de la contribución de cada indicador al movimiento combinado general del índice.

Los valores del índice oscilan entre +1 y -1, y el valor medio es 0. Puesto que la actividad económica tiende a aumentar, la desviación positiva del valor promedio indica una tendencia creciente, mientras que el valor negativo apunta a una tendencia a la baja.

Los economistas usan el indicador para medir la actividad económica promedio en el país. El aumento en todos los componentes, con la excepción de algunos de los indicadores del mercado laboral (desempleo), indica la expansión de la economía nacional. Asimismo, el crecimiento de la producción, los salarios, el gasto del consumidor y otros indicadores nacionales permiten evaluar la inflación actual y la inflación a corto plazo.

La Fed de Chicago actualiza la información del índice mensualmente. Publica una colección de tablas y gráficos, así como explicaciones a los mismos. La interpretación del índice depende de cómo los componentes individuales del índice se mueven entre sí. En general, si los valores del CFNAI son elevados, tendrán un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: