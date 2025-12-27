CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Ventas de Viviendas Pendientes de los EE.UU. (United States Pending Home Sales Index)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (National Association of Realtors)
Sector:
Vivienda
Baja 76.3
74.9
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
76.3
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Ventas de Viviendas Pendientes es un indicador avanzado de la actividad en el mercado inmobiliario. El cálculo incluye los contratos firmados para la venta de casas unifamiliares, apartamentos, condominios y cooperativas existentes. Un contrato entra en vigor uno o dos meses antes de la venta real, por lo tanto, el índice generalmente antecede uno o dos meses al informe de ventas del mercado secundario de la vivienda.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Ventas de Viviendas Pendientes de los EE.UU. (United States Pending Home Sales Index)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
76.3
74.9
sept 2025
74.8
74.8
ago 2025
74.7
71.8
jul 2025
71.7
72.0
jun 2025
72.0
72.6
may 2025
72.6
71.3
abr 2025
71.3
76.1
mar 2025
76.5
72.1
feb 2025
72.0
70.6
ene 2025
70.6
74.0
dic 2024
74.2
78.5
nov 2024
79.0
77.3
oct 2024
77.4
75.9
sept 2024
75.8
70.6
ago 2024
70.6
70.2
jul 2024
70.2
74.3
jun 2024
74.3
70.9
may 2024
70.8
72.3
abr 2024
72.3
78.3
mar 2024
78.2
75.6
feb 2024
75.6
74.4
ene 2024
74.3
78.1
dic 2023
77.3
71.4
nov 2023
71.6
71.6
oct 2023
71.4
72.5
sept 2023
72.6
71.8
ago 2023
71.8
77.3
jul 2023
77.6
76.9
jun 2023
76.8
76.6
may 2023
76.5
78.6
abr 2023
78.9
78.9
mar 2023
78.9
83.2
feb 2023
83.2
82.5
ene 2023
82.5
76.3
dic 2022
76.9
75.0
nov 2022
73.9
77.0
oct 2022
77.1
80.8
sept 2022
79.5
88.5
ago 2022
88.4
90.2
jul 2022
89.8
90.7
jun 2022
91.0
99.6
may 2022
99.9
99.2
abr 2022
99.3
103.3
mar 2022
103.7
105.0
feb 2022
104.9
109.4
ene 2022
109.5
116.1
dic 2021
117.7
122.3
nov 2021
122.4
125.2
oct 2021
125.2
116.5
sept 2021
116.7
119.4
123
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración