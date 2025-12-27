CalendarioSecciones

Índice Básico de Precios al Consumidor en EE.UU. a/a (United States Core Consumer Price Index (CPI) y/y)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)
Sector:
Precios
Media 2.6% 3.1%
3.0%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
2.6%
2.6%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice Básico de Precios al Consumidor a/a muestra los cambios en el precio medio de una cesta de bienes y servcios en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice muestra cómo cambian los precios desde el punto de vista del consumidor. En otras palabras, permite valorar los cambios en el coste de la vida. Los alimentos y la energía están excluidos del cálculo del índice básico, debido a su alta volatilidad.

Los bienes y servicios incluidos en la cesta de cálculo del IPC se dividen en grupos principales, tales como vivienda, vestimenta, transporte, atención médica, ocio, educación, comunicaciones y otros bienes y servicios. A su vez, estos grupos se dividen en más de 200 categorías, que incluyen aproximadamente 80,000 títulos. El índice no incluye impuestos sobre la renta e instrumentos de inversión (acciones, bonos, pólizas de seguros, etcétera). A diferencia del índice de precios al productor, los precios de los bienes importados y los precios especiales son incluidos en el cálculo.

Los precios de los bienes y servicios usados para calcular el índice, se recopilan a partir de una encuesta mensual realizada a aproximadamente 23,000 empresas comerciales y de servicios. La muestra se revisa de vez en cuando. Asimismo, se hacen entrevistas a miles de familias en todo el país. Los pesos de los elementos de cálculo se revisan periódicamente. El indicador se calcula en comparación con los precios de referencia desde 1982.

El cálculo del IPC tiene en cuenta los costes de los residentes urbanos, tales como especialistas, empleados por cuenta propia, desempleados, funcionarios o jubilados. Los agricultores, la población rural, el personal militar y los individuos que se encuentran en cárceles y hospitales psiquiátricos no están incluidos en el cálculo.

El Índice Básico de Precios al Consumidor a menudo se usa para evaluar la inflación. El crecimiento del IPC indica un aumento en la inflación.

El índice se tiene en cuenta al ajustar los salarios y los pagos sociales. Asimismo, el IPC se usa para ajustar la estructura del impuesto sobre la renta y el cálculo del PIB real.

El crecimiento del IPC Básico se considera positivo para las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Básico de Precios al Consumidor en EE.UU. a/a (United States Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
2.6%
3.1%
3.0%
sept 2025
3.0%
3.1%
ago 2025
3.1%
3.3%
3.1%
jul 2025
3.1%
3.1%
2.9%
jun 2025
2.9%
2.7%
2.8%
may 2025
2.8%
2.6%
2.8%
abr 2025
2.8%
2.7%
2.8%
mar 2025
2.8%
3.1%
3.1%
feb 2025
3.1%
3.3%
3.3%
ene 2025
3.3%
3.1%
3.2%
dic 2024
3.2%
3.2%
3.3%
nov 2024
3.3%
3.3%
3.3%
oct 2024
3.3%
3.3%
3.3%
sept 2024
3.3%
3.1%
3.2%
ago 2024
3.2%
3.1%
3.2%
jul 2024
3.2%
3.2%
3.3%
jun 2024
3.3%
3.4%
3.4%
may 2024
3.4%
3.6%
3.6%
abr 2024
3.6%
3.6%
3.8%
mar 2024
3.8%
3.6%
3.8%
feb 2024
3.8%
3.8%
3.9%
ene 2024
3.9%
3.8%
3.9%
dic 2023
3.9%
3.8%
4.0%
nov 2023
4.0%
4.0%
4.0%
oct 2023
4.0%
4.0%
4.1%
sept 2023
4.1%
4.3%
4.3%
ago 2023
4.3%
4.7%
4.7%
jul 2023
4.7%
4.2%
4.8%
jun 2023
4.8%
4.9%
5.3%
may 2023
5.3%
5.6%
5.5%
abr 2023
5.5%
5.8%
5.6%
mar 2023
5.6%
5.5%
5.5%
feb 2023
5.5%
5.5%
5.6%
ene 2023
5.6%
5.3%
5.7%
dic 2022
5.7%
5.6%
6.0%
nov 2022
6.0%
6.4%
6.3%
oct 2022
6.3%
6.9%
6.6%
sept 2022
6.6%
6.5%
6.3%
ago 2022
6.3%
5.7%
5.9%
jul 2022
5.9%
6.4%
5.9%
jun 2022
5.9%
6.5%
6.0%
may 2022
6.0%
5.9%
6.2%
abr 2022
6.2%
6.0%
6.5%
mar 2022
6.5%
6.4%
6.4%
feb 2022
6.4%
6.5%
6.0%
ene 2022
6.0%
5.6%
5.5%
dic 2021
5.5%
5.4%
4.9%
nov 2021
4.9%
5.0%
4.6%
oct 2021
4.6%
4.1%
4.0%
sept 2021
4.0%
4.0%
4.0%
