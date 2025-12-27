El índice de producción industrial para un mes es publicado a mediados del mes siguiente por la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Mide la producción real de la industria, la minería, la electricidad y el gas. Los primeros índices datan de 1919 y se iniciaron para responder a la necesidad de la Reserva Federal de datos oportunos sobre una industria altamente cíclica. A diferencia de muchos otros indicadores económicos, los índices de propiedad intelectual se valoran sobre la base de datos detallados de la industria o del nivel del producto compilados por otras compañías, no, por ejemplo, usando como base los resultados de una encuesta patentada.

El índice agregado para la producción industrial total consta de 299 índices detallados que caracterizan la producción en partes individuales del sector industrial. Algunos de estos índices se basan en medidas de producción directas, mientras que otros se generan a partir de medidas de producción indirectas. Muchos índices muestran las horas de trabajo mensuales dedicadas a la producción de una industria, recopiladas por la Oficina de Estadísticas Laborales. La recopilación y publicación oportuna de datos revela rápidos virajes en la tendencia, lo que convierte al índice en una de las primeras estadísticas en ofrecer información sobre la actividad económica en el mes anterior.

Para los tráders supone un indicador capital del futuro rendimiento de los activos en el mercado. Por esta razón, el informe también puede ejercer como "disparador" para incrementar la presión de compra o venta en ciertas industrias.

En general, un aumento en el valor del índice de producción industrial tiene un efecto positivo en el USD.

Gráfico de los últimos valores: