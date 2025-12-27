El Índice de Precios del PIB muestra los cambios en los precios de los bienes y servicios incluidos en el cálculo del PIB en un trimestre comparado con el trimestre anterior.

Se trata de un indicador de la inflación que permite valorar la dependencia del cambio del PIB en los cambios en los precios durante el periodo actual. El ajuste por inflación en el cálculo del PIB permite valorar correctamente los cambios reales en la producción de bienes y servicios. Los valores del periodo actual y el anterior no se pueden comparar correctamente sin este índice.

El índice se calcula como la relación entre el PIB nominal (expresado en los precios de mercado del año actual) y el PIB real (basado en el precio anual del 2009) multiplicada por 100.

El Índice de Precios del PIB difiere de otros índices populares que reflejan la tasa de inflación (por ejemplo, CPI) en los siguientes puntos:

Además del gasto del consumidor, el Índice de Precios del PIB incluye la inversión gubernamental y empresarial.

El IPC se calcula usando la cesta de consumo estática del año base, mientras que el PIB no se relaciona con una lista fija de bienes y servicios manufacturados. En su lugar, toma en cuenta todo lo producido en el país durante un periodo determinado. Los cambios en la estructura de consumo o la aparición de nuevas posiciones se muestran automáticamente en el cálculo del índice.

En comparación con el IPC, el Índice de Precios del PIB no tiene en cuenta los cambios en los precios de los bienes importados.

A diferencia de los índices de los precios mensuales, el Índice de Precios del PIB se calcula de manera trimestral.

El aumento del Índice de Precios del PIB indica como regla un incremento de la inflación. Esto puede afectar las cotizaciones del dólar positivamente.

Gráfico de los últimos valores: