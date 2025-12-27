Calendario económico
El Gasto Personal m/m refleja el cambio en la cantidad de fondos gastados por los consumidores en el mes dado en comparación con el anterior. El cálculo incluye los gastos por los bienes y servicios duraderos y no duraderos, las transferencias bancarias, los pagos de intereses, etcétera.
La BEA (Oficina de Análisis Económico) de los EE.UU. publica el indicador como parte del Informe de Ingresos y Desembolsos Personales, junto con los Ingresos Personales. Los analistas a menudo interpretan estos dos factores de manera combinada, ya que la relación entre estos dos valores se toma en cuenta al caracterizar la actividad de los consumidores, y también para predecir su comportamiento posterior. Por ejemplo, si los consumidores gastan un parte demasiado grande de sus ingresos, reduciendo sus ahorros, el crecimiento económico puede ralentizarse en el futuro.
El gasto del consumidor es una parte sustancial del PIB. Es por eso que el índice se usa a la hora de predecir el periodo actual del PIB. El valor también se utiliza en el cálculo de la tasa de inflación. Además, el indicador es monitoreado estrechamente por los inversores, que deben comprender los cambios en la proporción del gasto para varias categorías de bienes y servicios. Esta información puede ayudar a mejorar la eficiencia de la planificación de inversiones.
El aumento del valor del indicador puede afectar positivamente a las cotizaciones del dólar estadounidense, ya que constituye una indicación del crecimiento inflacionario.
