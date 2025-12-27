Calendario económico
Índice de Actividad Manufacturera de Empire State del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Nueva York (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)
|Media
|-3.9
|
18.7
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-1.7
|
-3.9
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Actividad Manufacturera de Empire State de la Fed de Nueva York mide las condiciones para los negocios en el sector manufacturero del estado de New York. Este indicador mensual se basa en una encuesta realizada a centenares de grandes empresas que operan en el estado de Nueva York. Un nivel por encima de 0 indica una mejora en las condiciones, por debajo de 0, indica un empeoramiento.
El cuestionario contiene preguntas sobre el cambio en las condiciones comerciales en el mes dado en comparación con el mes anterior. Los participantes de la encuesta valoran los siguientes componentes
- Las condiciones comerciales generales
- El número de nuevos pedidos
- El envío
- El número de pedidos por cumplir (en proceso)
- Los tiempos de entrega de los proveedores
- Los inventarios
- Los precios pagados (precios por los bienes y servicios adquiridos por la compañía en el proceso de producción)
- Los precios recibidos (precios por artículos producidos, recibidos por la empresa)
- El número de empleados
- La semana laboral promedio
La segunda parte de la encuesta contiene una parte del pronóstico: los participantes sugieren cómo pueden variar en los próximos 6 meses los componentes anteriores. Además de estos 11 elementos, la parte de la encuesta relacionada con las perspectivas contiene preguntas sobre los gastos de capital de la empresa (gastos en equipos y tecnología).
Usando como base la encuesta se calculan índices difusos separados. Las condiciones generales del negocio suponen el índice principal de la encuesta. Se calcula de forma independiente, mientras que los índices se calculan sobre los resultados de la encuesta.
Los analistas consideran que el índice da una medida de la actividad de la producción, cuyos resultados pueden extrapolarse a todo el país. Su crecimiento puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Actividad Manufacturera de Empire State del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Nueva York (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
