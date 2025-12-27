El Índice de Actividad Comercial del Sector Servicios de la Fed de Dallas muestra la diferencia entre el número de encuestados que informaron de una mejora en las condiciones del negocio durante el mes reportado en comparación con el anterior y aquellos que reportaron un empeoramiento de las mismas. El indicador se ajusta de manera estacional. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar estadounidense.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Actividad Comercial del Sector Servicios del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Dallas (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Business Activity)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).