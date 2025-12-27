Calendario económico
Subasta de Valores del Tesoro Protegidos contra la Inflación (TIPS) a 5 Años de los EE.UU. (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)
|Media
|1.433%
|
1.182%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
1.433%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Subasta de TIPS a 5 Años representa el rendimiento porcentual de los valores del Tesoro protegidos contra la inflación con vencimiento a cinco años. La diferencia entre el rendimiento de los TIPS y el de los bonos del tesoro estándar se ve como una indicación del pronóstico del inversionista con respecto al nivel de inflación.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Subasta de Valores del Tesoro Protegidos contra la Inflación (TIPS) a 5 Años de los EE.UU. (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)".
