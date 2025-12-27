Los Ingresos por Servicios de la Fed de Richmond muestran el cambio porcentual en los ingresos de las compañías de servicios que operan en la quinta circunscripción de los EE. UU., en el mes dado en comparación con el mes anterior. Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ingresos por Servicios del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Richmond (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).