CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Ingresos por Servicios del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Richmond (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Banco de la Reserva Federal de Richmond (Federal Reserve Bank of Richmond)
Sector:
Negocios
Baja N/D
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Los Ingresos por Servicios de la Fed de Richmond muestran el cambio porcentual en los ingresos de las compañías de servicios que operan en la quinta circunscripción de los EE. UU., en el mes dado en comparación con el mes anterior. Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ingresos por Servicios del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Richmond (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
N/D
nov 2025
N/D
-2
4
oct 2025
4
1
sept 2025
1
8
4
ago 2025
4
6
2
jul 2025
2
-1
-1
jun 2025
-4
-9
-11
may 2025
-11
-5
-7
abr 2025
-7
3
-4
mar 2025
-4
3
11
feb 2025
11
1
4
ene 2025
4
11
23
dic 2024
23
-1
9
nov 2024
9
-2
3
oct 2024
3
-2
-1
sept 2024
-1
-4
-11
ago 2024
-11
-4
5
jul 2024
5
-4
-7
jun 2024
-11
-4
3
may 2024
3
1
-13
abr 2024
-13
3
-7
mar 2024
-7
-1
-16
feb 2024
-16
3
4
ene 2024
4
-6
0
dic 2023
0
-3
1
nov 2023
1
-14
-11
oct 2023
-11
3
4
sept 2023
4
-4
4
ago 2023
4
-4
-2
jul 2023
-2
9
-8
jun 2023
-3
7
-10
may 2023
-10
-29
-23
abr 2023
-23
-3
-17
mar 2023
-17
-3
-3
feb 2023
-3
-7
-6
ene 2023
-6
-10
-12
dic 2022
-12
-5
-2
nov 2022
-2
-4
-8
oct 2022
-8
-6
0
sept 2022
0
-12
-12
ago 2022
-12
-10
-13
jul 2022
-13
1
0
jun 2022
-7
10
8
may 2022
8
11
13
abr 2022
13
10
9
mar 2022
9
7
11
feb 2022
11
8
4
ene 2022
4
10
12
dic 2021
12
8
12
nov 2021
8
3
9
123
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración