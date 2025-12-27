Calendario económico
Índice de Costes Laborales en EE.UU. t/t (United States Employment Cost Index q/q)
El Índice de Costes Laborales en EE.UU. t/t es un informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Mide el crecimiento de la compensación a los empleados en el trimestre dado en comparación con el anterior. El índice se calcula usando varias encuestas realizadas a empleadores en el último mes de cada trimestre.
El cálculo del índice incluye los salarios, prestaciones y bonos pagados a los empleados en todos los niveles de la empresa. El índice tiene en cuenta una amplia gama de prestaciones y pagos adicionales, como permisos anuales y compensatorios, bajas por enfermedad, pagos de seguros o pensiones. El coste del empleo se mide para los empleados de empresas privadas, instituciones estatales y organismos locales de autogobierno (también llamados trabajadores civiles). El índice no incluye pagos al gobierno federal, personal militar, trabajadores agrícolas, voluntarios y otros trabajadores no remunerados, empleados de hogares privados e individuos que trabajan por cuenta propia. El índice se calcula por separado para diferentes sectores (se utiliza la clasificación NAICS).
El índice es un valor ponderado del cambio promedio total de los salarios; los componentes de la industria, por su parte, tienen pesos fijos. Los componentes estructurales se dividen en tres categorías principales: empresas privadas (59 categorías), autoridades estatales y locales (13 categorías).
Los analistas interpretan el índice como una medida de la inflación salarial, que muestra si los costos laborales en el país están creciendo o disminuyendo. Si los salarios aumentan, la inflación general en el país también aumenta, ya que el incremento en los costes de compensación de los empleadores conduce a un aumento en el coste final de los servicios o bienes producidos. Esto, a su vez, proporciona a la Fed información para desarrollar la política económica.
El crecimiento en los costes de empleo se considera positivo para el dólar estadounidense, porque indica un aumento de la inflación.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Costes Laborales en EE.UU. t/t (United States Employment Cost Index q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
