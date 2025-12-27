Las Ventas mayoristas de los EE.UU. m/m muestran el cambio en el valor de los bienes vendidos en los EE.UU. a nivel mayorista en el mes especificado en comparación con el mes anterior. Se trata de un indicador líder de la inflación al consumidor en el país. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar estadounidense.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Mayoristas de los EE.UU. m/m (United States Wholesale Sales m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).