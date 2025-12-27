CalendarioSecciones

Índice del Mercado de la Vivienda en los EE.UU. del NAHB (NAHB United States Housing Market Index)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Asociación Nacional de Constructores (National Association of Home Builders)
Sector:
Vivienda
Baja 39 39
38
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Índice del Mercado de la Vivienda del NAHB es emitido por la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas de los Estados Unidos. Aproximadamente el 80% del número total de los nuevos hogares en los EE.UU. son construidos por los miembros de esta asociación.

El índice se basa en una encuesta mensual realizada a 140,000 miembros de la asociación. Los entrevistados son encuestados para evaluar las condiciones del mercado en cuanto a la venta de viviendas nuevas en el momento actual y en los próximos seis meses, así como sobre el tráfico de potenciales compradores para las nuevas viviendas.

Las primeras dos series se evalúan como Buena, Regular y Pobre. El tráfico de posibles compradores se califica como Alto/Muy alto, Medio, Bajo/Muy bajo. Usando los resultados de la encuesta, se calculan tres índices de difusión separados, aplicando la siguiente fórmula: (% de estimaciones positivas - % de estimaciones negativas + 100)/2. A continuación, cada índice se ajusta en función de las variaciones estacionales, porque el mercado de la vivienda es sensible a los cambios estacionales. El NAHB usa los valores promedio de estas series para calcular el HMI total.

El índice está estrechamente relacionado con el índice de Comienzos de Nueva Vivienda.

El HMI puede oscilar entre 0 y 100. Las lecturas superiores a 50 denotan que la mayoría de los miembros de la Asociación valoran las condiciones de venta como favorables. El índice revela la intención de los compradores de viviendas, por lo que puede proporcionar información valiosa sobre el estado del mercado de la vivienda estadounidense a corto plazo. Los economistas monitorean de cerca el índice para poder evaluar las perspectivas del sector de la vivienda en los EE.UU. Un cambio brusco o inesperado en los valores del indicador puede causar una pequeña volatilidad del dólar a corto plazo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice del Mercado de la Vivienda en los EE.UU. del NAHB (NAHB United States Housing Market Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
39
39
38
nov 2025
38
36
37
oct 2025
37
32
32
sept 2025
32
33
32
ago 2025
32
32
33
jul 2025
33
30
32
jun 2025
32
34
34
may 2025
34
41
40
abr 2025
40
37
39
mar 2025
39
40
42
feb 2025
42
45
47
ene 2025
47
49
46
dic 2024
46
48
46
nov 2024
46
43
43
oct 2024
43
42
41
sept 2024
41
42
39
ago 2024
39
35
41
jul 2024
42
47
43
jun 2024
43
39
45
may 2024
45
46
51
abr 2024
51
57
51
mar 2024
51
45
48
feb 2024
48
50
44
ene 2024
44
42
37
dic 2023
37
37
34
nov 2023
34
43
40
oct 2023
40
48
44
sept 2023
45
53
50
ago 2023
50
56
56
jul 2023
56
53
55
jun 2023
55
48
50
may 2023
50
45
45
abr 2023
45
43
44
mar 2023
44
39
42
feb 2023
42
33
35
ene 2023
35
32
31
dic 2022
31
36
33
nov 2022
33
42
38
oct 2022
38
48
46
sept 2022
46
52
49
ago 2022
49
61
55
jul 2022
55
68
67
jun 2022
67
79
69
may 2022
69
79
77
abr 2022
77
81
79
mar 2022
79
83
81
feb 2022
82
84
83
ene 2022
83
84
84
dic 2021
84
82
83
nov 2021
83
79
80
