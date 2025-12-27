Calendario económico
Índice del Mercado de la Vivienda en los EE.UU. del NAHB (NAHB United States Housing Market Index)
El Índice del Mercado de la Vivienda del NAHB es emitido por la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas de los Estados Unidos. Aproximadamente el 80% del número total de los nuevos hogares en los EE.UU. son construidos por los miembros de esta asociación.
El índice se basa en una encuesta mensual realizada a 140,000 miembros de la asociación. Los entrevistados son encuestados para evaluar las condiciones del mercado en cuanto a la venta de viviendas nuevas en el momento actual y en los próximos seis meses, así como sobre el tráfico de potenciales compradores para las nuevas viviendas.
Las primeras dos series se evalúan como Buena, Regular y Pobre. El tráfico de posibles compradores se califica como Alto/Muy alto, Medio, Bajo/Muy bajo. Usando los resultados de la encuesta, se calculan tres índices de difusión separados, aplicando la siguiente fórmula: (% de estimaciones positivas - % de estimaciones negativas + 100)/2. A continuación, cada índice se ajusta en función de las variaciones estacionales, porque el mercado de la vivienda es sensible a los cambios estacionales. El NAHB usa los valores promedio de estas series para calcular el HMI total.
El índice está estrechamente relacionado con el índice de Comienzos de Nueva Vivienda.
El HMI puede oscilar entre 0 y 100. Las lecturas superiores a 50 denotan que la mayoría de los miembros de la Asociación valoran las condiciones de venta como favorables. El índice revela la intención de los compradores de viviendas, por lo que puede proporcionar información valiosa sobre el estado del mercado de la vivienda estadounidense a corto plazo. Los economistas monitorean de cerca el índice para poder evaluar las perspectivas del sector de la vivienda en los EE.UU. Un cambio brusco o inesperado en los valores del indicador puede causar una pequeña volatilidad del dólar a corto plazo.
