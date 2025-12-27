Calendario económico
Media Truncada del Consumo Personal Real del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, Tasa de Inflación (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)
|Baja
|N/D
|3.0%
|
2.8%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La media truncada de la tasa de inflación del PCE es una medida alternativa de la inflación subyacente en el índice de precios del gasto de consumo privado (PCE). La calculan los empleados de la Reserva Federal de Dallas utilizando datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA).
La media truncada de la tasa de inflación del PCE que separa el "ruido" de la "señal" consigue una medida más precisa de la inflación subyacente, al reducir los mayores aumentos y disminuciones de los precios en un cierto porcentaje. En los Estados Unidos, la Reserva Federal de Dallas "recorta" los valores por debajo del 19,4% y por encima del 25,4%. La Reserva Federal de Dallas explicó por qué su indicador capta mejor la inflación: en dos ocasiones desde 2014, la tasa de inflación del gasto central de consumo privado (PCE) se ha desacelerado bruscamente, excluyendo alimentos y energía, pero solo para revertir la dirección. El Promedio Recortado de la Tasa de Inflación PCE de la Reserva Federal de EE.UU. en Dallas identificó en ambas ocasiones el movimiento descendente como temporal y pudo mirar más allá.
La tasa de inflación PCE es una herramienta importante para medir la inflación y valorar la estabilidad monetaria; asimismo, sirve como criterio para las negociaciones salariales y se incluye en el cálculo del PIB. Si el índice aumenta, generalmente influye de forma positiva en el USD.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Media Truncada del Consumo Personal Real del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, Tasa de Inflación (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress