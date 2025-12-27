CalendarioSecciones

Media Truncada del Consumo Personal Real del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, Tasa de Inflación (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Banco de la Reserva Federal de Dallas (Federal Reserve Bank of Dallas)
Sector:
Precios
Baja N/D 3.0%
2.8%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
La media truncada de la tasa de inflación del PCE es una medida alternativa de la inflación subyacente en el índice de precios del gasto de consumo privado (PCE). La calculan los empleados de la Reserva Federal de Dallas utilizando datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA).

La media truncada de la tasa de inflación del PCE que separa el "ruido" de la "señal" consigue una medida más precisa de la inflación subyacente, al reducir los mayores aumentos y disminuciones de los precios en un cierto porcentaje. En los Estados Unidos, la Reserva Federal de Dallas "recorta" los valores por debajo del 19,4% y por encima del 25,4%. La Reserva Federal de Dallas explicó por qué su indicador capta mejor la inflación: en dos ocasiones desde 2014, la tasa de inflación del gasto central de consumo privado (PCE) se ha desacelerado bruscamente, excluyendo alimentos y energía, pero solo para revertir la dirección. El Promedio Recortado de la Tasa de Inflación PCE de la Reserva Federal de EE.UU. en Dallas identificó en ambas ocasiones el movimiento descendente como temporal y pudo mirar más allá.

La tasa de inflación PCE es una herramienta importante para medir la inflación y valorar la estabilidad monetaria; asimismo, sirve como criterio para las negociaciones salariales y se incluye en el cálculo del PIB. Si el índice aumenta, generalmente influye de forma positiva en el USD.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Media Truncada del Consumo Personal Real del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, Tasa de Inflación (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
N/D
3.0%
2.8%
ago 2025
2.8%
1.7%
jul 2025
1.7%
3.6%
jun 2025
3.4%
2.3%
2.0%
may 2025
2.0%
2.5%
2.7%
abr 2025
2.7%
2.2%
2.5%
mar 2025
1.9%
1.5%
3.1%
feb 2025
3.0%
1.8%
2.5%
ene 2025
2.5%
2.1%
3.1%
dic 2024
2.8%
1.6%
2.0%
nov 2024
1.8%
1.5%
2.9%
oct 2024
2.3%
1.8%
2.7%
sept 2024
2.5%
2.3%
1.9%
ago 2024
1.5%
1.3%
1.9%
jul 2024
1.7%
1.4%
1.8%
jun 2024
1.7%
3.2%
2.6%
may 2024
1.4%
4.4%
2.7%
abr 2024
2.7%
2.8%
3.3%
mar 2024
2.9%
2.3%
3.4%
feb 2024
3.4%
3.0%
5.7%
ene 2024
5.0%
2.5%
1.8%
dic 2023
2.6%
1.3%
1.6%
nov 2023
1.5%
2.9%
2.7%
oct 2023
2.7%
2.9%
4.1%
sept 2023
4.0%
2.9%
2.8%
ago 2023
2.7%
3.5%
2.6%
jul 2023
2.4%
3.9%
2.6%
jun 2023
2.5%
4.3%
3.5%
may 2023
3.2%
4.2%
4.3%
abr 2023
4.4%
4.1%
3.8%
mar 2023
3.4%
4.1%
4.6%
feb 2023
4.0%
4.2%
5.8%
ene 2023
6.3%
4.2%
4.0%
dic 2022
2.3%
4.4%
3.0%
nov 2022
3.4%
1.1%
3.9%
oct 2022
3.4%
5.4%
4.3%
sept 2022
4.3%
3.8%
6.0%
ago 2022
6.0%
4.2%
3.7%
jul 2022
3.4%
5.0%
6.9%
jun 2022
6.9%
4.2%
5.2%
may 2022
5.3%
4.4%
2.9%
abr 2022
3.0%
4.8%
3.0%
mar 2022
3.1%
5.4%
4.0%
feb 2022
4.0%
5.8%
6.4%
ene 2022
6.6%
4.2%
4.6%
dic 2021
3.9%
4.4%
4.4%
nov 2021
4.3%
4.8%
4.0%
oct 2021
4.2%
4.2%
4.9%
sept 2021
5.1%
3.0%
2.7%
ago 2021
2.8%
2.9%
3.1%
123
