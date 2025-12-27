La media truncada de la tasa de inflación del PCE es una medida alternativa de la inflación subyacente en el índice de precios del gasto de consumo privado (PCE). La calculan los empleados de la Reserva Federal de Dallas utilizando datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA).

La media truncada de la tasa de inflación del PCE que separa el "ruido" de la "señal" consigue una medida más precisa de la inflación subyacente, al reducir los mayores aumentos y disminuciones de los precios en un cierto porcentaje. En los Estados Unidos, la Reserva Federal de Dallas "recorta" los valores por debajo del 19,4% y por encima del 25,4%. La Reserva Federal de Dallas explicó por qué su indicador capta mejor la inflación: en dos ocasiones desde 2014, la tasa de inflación del gasto central de consumo privado (PCE) se ha desacelerado bruscamente, excluyendo alimentos y energía, pero solo para revertir la dirección. El Promedio Recortado de la Tasa de Inflación PCE de la Reserva Federal de EE.UU. en Dallas identificó en ambas ocasiones el movimiento descendente como temporal y pudo mirar más allá.

La tasa de inflación PCE es una herramienta importante para medir la inflación y valorar la estabilidad monetaria; asimismo, sirve como criterio para las negociaciones salariales y se incluye en el cálculo del PIB. Si el índice aumenta, generalmente influye de forma positiva en el USD.

Gráfico de los últimos valores: