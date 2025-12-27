Calendario económico
Ventas de viviendas de segunda mano en EE.UU. (United States Existing Home Sales)
|Alta
|4.13 M
|4.07 M
|
4.11 M
Última versión
Importancia
Actual
Pronóstico
|
Anterior
Las Ventas de Viviendas de Segunda Mano en EE.UU. m/m muestran el número de ventas promedio de viviendias para el mes en cuestión. El cálculo incluye solo las transacciones cerradas para la venta de viviendas unifamiliares, apartamentos, condominios y cooperativas existentes.
El informe es publicado por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de EE.UU. La versión detallada presenta tanto el número absoluto de unidades vendidas como una evaluación en términos monetarios (precios de venta promedio por regiones geográficas). Los datos se muestran para cuatro regiones: Nordeste, Medio Oeste, Sur y Oeste. El indicador está ajustado estacionalmente.
Una nota importante en la evaluación del informe: puesto que el informe solo muestra las transacciones "cerradas", en realidad incluye las ventas realizadas hace 6 a 8 semanas (tiempo necesario para formalizar una transacción de bienes raíces en los EE.UU.). Entonces el indicador caracteriza las condiciones existentes.
Los analistas evalúan el índice para una muestra de gran tamaño (que abarca todo el territorio del país) y según la información sobre apartamentos proporcionada aparte de las casas unifamiliares, lo que le da una mayor objetividad a la valoración del mercado de la vivienda. El indicador caracteriza la solidez del mercado de la vivienda y su demanda agregada. También permite dar una perspectiva indirecta de la dinámica de venta de los productos relacionados, como seguros de vivienda o artículos para el hogar.
El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar estadounidense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas de viviendas de segunda mano en EE.UU. (United States Existing Home Sales)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
